Diablo IV получит новый патч на этой неделе; Патч 1.1.1 будет представлен в эту пятницу ©

Новый патч для Diablo IV выйдет позже на этой неделе, а позже выйдет основной патч, который внесет гораздо большие изменения.

Выступая в Твиттере, директор по глобальному развитию сообщества сериала Адам Флетчер сообщил обновленную информацию о том, что будет с четвертой записью в серии экшн-ролевых игр от Blizzard, подтвердив, что некоторые исправления и небольшой клиентский патч будут выпущены позже на этой неделе для решения некоторых проблем с ошибками. Ни один из них не будет включать изменения баланса.

Что будет включать в себя изменения баланса, так это патч Diablo IV 1.1.1. Среди подтвержденных изменений — изменения Варвара и Колдуна, дополнительные исправления ошибок, новые функции и многое другое. Более подробная информация об этом обновлении будет раскрыта во время прямой трансляции разработчиков в эту пятницу.

В то время как первый сезон Diablo IV, Season of the Malignant, должен был улучшить игру за счет нового контента и механики, патч, предшествовавший началу сезона, сделал игру намного хуже из-за нерфов всех классов, которые повлияли почти на все игровые стили и билды. Только новые требования к уровню для мировых уровней III и IV были возвращены обратно, поэтому будет интересно посмотреть, как все остальные жалобы будут решены в будущих патчах, если они вообще будут решены.

Diablo IV доступна на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One по всему миру.