Diablo IV получит сюжетный контент после запуска, 1-й сезон "почти уже готов"

В то время как игры Diablo всегда получали большую поддержку после запуска, Diablo IV делает шаг вперед, используя подход полного обслуживания в реальном времени. Мы уже знаем, что Diablo IV будет включать в себя регулярные сезонные обновления, которые будут предлагать новые квесты, снаряжение, боевые пропуски, особенности игрового процесса, настройки баланса и многое другое, но в новом интервью IGN генеральный менеджер Diablo Род Фергюссон рассказал немного больше подробностей.
Обновления прошлых игр Diablo после выхода в основном касались механических и игровых настроек, но Diablo IV предлагает большой связанный открытый мир и больше внимания уделяет знаниям и повествованию, так что могут ли игроки ожидать регулярного выпуска нового сюжетного контента после запуска? По словам Фергюссона, ответ положительный, поскольку сезоны предлагают новые сюжетные квесты. В основном это будет контент в стиле побочных квестов — они не добавят основной истории игры — но будут достаточно содержательными. Между тем, также будут полноценные дополнения, которые дополнят основной сюжет игры.
«Что касается пподдержкаи Diablo IV как онлайн-сервиса, мы определенно хотим, чтобы история была частью этого. Diablo IV будет иметь более богатый контекст вокруг каждого сезона, а также тему повествования, над которой вы работаете и с которой будут связаны все вещи: косметика связана с ней, механика будет связана с ней. Будет сюжетная линия квестов, которая не продлит кампанию, а будет историей, происходящей в открытом мире. Но когда мы смотрим в будущее дополнений, это возможности, с помощью которых мы можем продолжать расширять игру с точки зрения сюжета, механики и мира».
Фергюссон также сообщил, что контент первого сезона «почти уже готов» и обещает, что у команды Diablo есть «несколько путей развития», поэтому можно работать над несколькими сезонами и обновлениями одновременно. Тем не менее, работа на опережение по иронии судьбы означает, что определенные настройки и обновления игрового процесса могут появиться не так быстро, как надеются фанаты. Опять же, первый сезон в основном завершен, поэтому проблемы с балансом и другие некритические проблемы, которые фанаты, несомненно, обнаружат при запуске Diablo IV, могут быть решены не раньше, чем во втором сезоне.
Diablo IV выйдет на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5 6 июня.
Та понятно, игра бомба, удалась. теперь ее доить можно лет 20 более успешно чем д3-д2. Главное чтобы в бпассы реально не пихали зелья апа макс лвла и сундук легендарного шмота =)
Д3 была успех успехов с продажами 30 млн копий (с допом) и они на неё положили сразу после выхода RoS попутно отменив новый сюжетный акт и финал игры (инфа легко гуглится).
Если онлайн отвалится за месяц - доить они там ничего уже не смогут и поступят так же как с остальными мёртвыми играми своими. А он скорее всего отвалится потому что контента в игре как такового нет больше чем на 1-2 недели.
AAAAAAA игра которая к релизу не доделана. Качество близзард. Фанбои - взять!
Даже сезон не готов к старту игры. А может будет как с ОВ2 - не будет вам вашего сезона, ведь слова близзард - это пустышка.
прошёл сюжет, спойлерить не буду, но в целом на 6 из 10 по меркам близов и диаблойдов, да получилось лучше чем в 2 и 3 (потому что в 2 сюжета на чайную ложку, а в 3 это бессмысленная кишка на 1-2 вечера) слабо и лениво. Бесячая мэри сьюшка главный персонаж сюжета в то время как ты - чел который валит всех боссов просто бомж со стороны. Лилит чуть ли не босс - болванчик с мотивацией прописанной выпускником сценарного ПТУ. Сюжет диабло 2 и 3 отретконили. Конец полностью открытый и до смешного глупый, по факту ласт босса даже нет в конце ( как в ВоВ, когда вы архимонда и кил джедена убиваете 15 раз, а они всё не умирают), хуже только табличка масс эффект 3 про "ждите концовку в длц".
По началу казалось вроде хорошо, но объективно со стороны уровень сюжета в индюшке за 5 долларов (А иногда и получше бывает)
Я к тому что многие сейчас внезапно (!) берут диаблы ради пробежать сюжет и забыть, но вливать в такое 8к и мучиться с казахстанскими аками не советую, пройдите на ютубе. А вот со стороны работяг которые хотят завалиться на вечер другой, пофармить 30минутные данжоны на наличие легендарок и поварить интересные билды - вполне сойдет на 2 недели. Какого-то сакрального контента по типу ключей и рейдов я не обнаружил (кроме боссов-манекенов).