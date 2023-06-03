Diablo IV получит сюжетный контент после запуска, 1-й сезон "почти уже готов" ©

В то время как игры Diablo всегда получали большую поддержку после запуска, Diablo IV делает шаг вперед, используя подход полного обслуживания в реальном времени. Мы уже знаем, что Diablo IV будет включать в себя регулярные сезонные обновления, которые будут предлагать новые квесты, снаряжение, боевые пропуски, особенности игрового процесса, настройки баланса и многое другое, но в новом интервью IGN генеральный менеджер Diablo Род Фергюссон рассказал немного больше подробностей.

Обновления прошлых игр Diablo после выхода в основном касались механических и игровых настроек, но Diablo IV предлагает большой связанный открытый мир и больше внимания уделяет знаниям и повествованию, так что могут ли игроки ожидать регулярного выпуска нового сюжетного контента после запуска? По словам Фергюссона, ответ положительный, поскольку сезоны предлагают новые сюжетные квесты. В основном это будет контент в стиле побочных квестов — они не добавят основной истории игры — но будут достаточно содержательными. Между тем, также будут полноценные дополнения, которые дополнят основной сюжет игры.

«Что касается пподдержкаи Diablo IV как онлайн-сервиса, мы определенно хотим, чтобы история была частью этого. Diablo IV будет иметь более богатый контекст вокруг каждого сезона, а также тему повествования, над которой вы работаете и с которой будут связаны все вещи: косметика связана с ней, механика будет связана с ней. Будет сюжетная линия квестов, которая не продлит кампанию, а будет историей, происходящей в открытом мире. Но когда мы смотрим в будущее дополнений, это возможности, с помощью которых мы можем продолжать расширять игру с точки зрения сюжета, механики и мира».

Фергюссон также сообщил, что контент первого сезона «почти уже готов» и обещает, что у команды Diablo есть «несколько путей развития», поэтому можно работать над несколькими сезонами и обновлениями одновременно. Тем не менее, работа на опережение по иронии судьбы означает, что определенные настройки и обновления игрового процесса могут появиться не так быстро, как надеются фанаты. Опять же, первый сезон в основном завершен, поэтому проблемы с балансом и другие некритические проблемы, которые фанаты, несомненно, обнаружат при запуске Diablo IV, могут быть решены не раньше, чем во втором сезоне.

Diablo IV выйдет на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5 6 июня.