Diablo IV ушла на золото ©

Blizzard Entertainment объявила, что Diablo IV ушла на золото. Это означает, что разработка завершена и игра готова к массовому производству.

«Отправить игру на золото — знаменательная веха для невероятной команды Diablo IV, которая так усердно работала над созданием нового поколения этой культовой франшизы. Это конкретный, значимый шаг к нашему запуску 6 июня», — сказал генеральный менеджер Diablo Род Фергюссон в пресс-релизе. «Независимо от того, являются ли игроки ветеранами франшизы или впервые вступают в игру, мы не можем дождаться, когда все смогут насладиться полной игрой: принять участие в невероятном повествовании, поэкспериментировать с классами персонажей и билдами, а также узнать, что такое эндгейм и что темный мир Санктуария может предложить».

Diablo IV выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК в Battle.net 6 июня.