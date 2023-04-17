Blizzard Entertainment объявила, что Diablo IV ушла на золото. Это означает, что разработка завершена и игра готова к массовому производству.
«Отправить игру на золото — знаменательная веха для невероятной команды Diablo IV, которая так усердно работала над созданием нового поколения этой культовой франшизы. Это конкретный, значимый шаг к нашему запуску 6 июня», — сказал генеральный менеджер Diablo Род Фергюссон в пресс-релизе. «Независимо от того, являются ли игроки ветеранами франшизы или впервые вступают в игру, мы не можем дождаться, когда все смогут насладиться полной игрой: принять участие в невероятном повествовании, поэкспериментировать с классами персонажей и билдами, а также узнать, что такое эндгейм и что темный мир Санктуария может предложить».
Diablo IV выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК в Battle.net 6 июня.
Уже. Думаю сырая будет
И у разрабов лет 10 то точно есть, чтобы её поправить))
Чет не помню чтоб у близзов сырая игра выходила. Максимум сервера не выдерживают наплыва или их ддосят.
Ну да, ну да)
Раньше Беседка тоже не переносила игры, до этого момента. Все меняется
Золото которое дурно пахнет...