Diablo 4 06.06.2023
7.7 368 оценок

Diablo IV ушла на золото

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monk70
Новости

Blizzard Entertainment объявила, что Diablo IV ушла на золото. Это означает, что разработка завершена и игра готова к массовому производству.

«Отправить игру на золото — знаменательная веха для невероятной команды Diablo IV, которая так усердно работала над созданием нового поколения этой культовой франшизы. Это конкретный, значимый шаг к нашему запуску 6 июня», — сказал генеральный менеджер Diablo Род Фергюссон в пресс-релизе. «Независимо от того, являются ли игроки ветеранами франшизы или впервые вступают в игру, мы не можем дождаться, когда все смогут насладиться полной игрой: принять участие в невероятном повествовании, поэкспериментировать с классами персонажей и билдами, а также узнать, что такое эндгейм и что темный мир Санктуария может предложить».

Diablo IV выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК в Battle.net 6 июня.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Ethan Hunt

Уже. Думаю сырая будет

2
Сергей Понащенко

И у разрабов лет 10 то точно есть, чтобы её поправить))

1
FlexGum

Чет не помню чтоб у близзов сырая игра выходила. Максимум сервера не выдерживают наплыва или их ддосят.

1
Ethan Hunt Сергей Понащенко

Ну да, ну да)

1
Ethan Hunt FlexGum

Раньше Беседка тоже не переносила игры, до этого момента. Все меняется

0
Strannik110

Золото которое дурно пахнет...

1