Diablo получит мультсериал на Netflix - Blizzard уже начала работу над экранизацией

Blizzard официально подтвердила разработку нового анимационного сериала по вселенной Diablo для Netflix. Об этом президент Blizzard Джоанна Фэрис объявила на BlizzCon 2026, сопроводив заявление первым тизером проекта.

По словам Фэрис, сериал пока находится на ранней стадии производства, поэтому подробностями о сюжете, формате и сроках выхода компания делиться не готова. Руководитель Blizzard лишь отметила, что сама является поклонницей Diablo и особенно любит мрачную атмосферу Санктуария.

При этом Diablo может оказаться далеко не единственной игровой вселенной Blizzard, которая получит собственный сериал. Фэрис намекнула, что компания уже обсуждает подобные проекты с Netflix для других своих франшиз, отдельно упомянув Overwatch и Warcraft.

«Это только начало», — заявила глава Blizzard, добавив, что новые подробности будут раскрыты, когда компания будет готова ими поделиться.

Таким образом, Diablo официально отправляется на Netflix, но ждать полноценного показа в ближайшее время, судя по всему, не стоит: проект пока находится на самых ранних этапах разработки.