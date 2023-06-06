Diablo 4 06.06.2023
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Дизайнер Diablo 4 подтвердил, что Санктуарий - это планета

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Procy_on
Новости

События Diablo 4 - да и всей серии Diablo - происходят на целой планете, а не на плоской земле, на которой, как кажется из изометрической перспективы игр, они расположены.

В своем твите Харрисон Пинк, старший дизайнер квестов в Diablo 4, предлагает поделиться "крошечным самородком истории", заявив для протокола, что "Санктуарий - это планета. Не знаю, заявляли мы об этом официально или нет, но это 100% сферическое небесное тело с по крайней мере одной луной, а не плоская плоскость с краями".

В комментариях под твитом появилось несколько любопытных в плане истории людей, которые спросили о физических законах но Пинк отметил, что Санктуарий все еще существует в своем собственном карманном измерении, где можно делать все, что угодно.

Другой фанат, однако, спросил, что именно комментарии Пинка могут означать для двух расширений Diablo 4. О них стало известно от руководителя Diablo Рода Фергюссона в выходные, но Пинк говорит, что его собственная история не имеет никакого отношения к этой новости.

Не было причин предполагать, что из-за ограничений технологий ARPG 90-х годов вся вселенная Diablo происходила на бесконечной плоскости. Но несмотря на то, что многие научно-фантастические игры признают сферические планеты, фэнтезийные игры делают это реже.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
TAPAKAH222

Не плоская земля? Блиин... Но хорошо, что там хоть рептилоиды есть, которые солнце людям отключают.

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LogicDisciple

лишь брякнуть...чт за люди

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