Дизайнер Diablo 4 подтвердил, что Санктуарий - это планета ©

События Diablo 4 - да и всей серии Diablo - происходят на целой планете, а не на плоской земле, на которой, как кажется из изометрической перспективы игр, они расположены.



В своем твите Харрисон Пинк, старший дизайнер квестов в Diablo 4, предлагает поделиться "крошечным самородком истории", заявив для протокола, что "Санктуарий - это планета. Не знаю, заявляли мы об этом официально или нет, но это 100% сферическое небесное тело с по крайней мере одной луной, а не плоская плоскость с краями".

В комментариях под твитом появилось несколько любопытных в плане истории людей, которые спросили о физических законах но Пинк отметил, что Санктуарий все еще существует в своем собственном карманном измерении, где можно делать все, что угодно.



Другой фанат, однако, спросил, что именно комментарии Пинка могут означать для двух расширений Diablo 4. О них стало известно от руководителя Diablo Рода Фергюссона в выходные, но Пинк говорит, что его собственная история не имеет никакого отношения к этой новости.



Не было причин предполагать, что из-за ограничений технологий ARPG 90-х годов вся вселенная Diablo происходила на бесконечной плоскости. Но несмотря на то, что многие научно-фантастические игры признают сферические планеты, фэнтезийные игры делают это реже.