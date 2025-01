Дизайнер классов Diablo 4 "Адам Джексон" покинул Blizzard после 15 лет работы

Об этом Адам сообщил на своей страничке в X/Twitter. Свою карьеру в Blizzard Адам начал с далекого 2009 года с должности гейм-мастера службы поддержки, после чего его повысили до QA-аналитика в отделе пользовательского опыта.

В 2015 году его перевели в отдел геймдизайна Heroes of the Storm, где он проработал вплоть до оконачания поддержки игры, до 2021 года. В Heroes of the Storm Адам работал над дизайном карт, созданием новых и редизайном старых героев.

В 2021 году Адам перешел в команду Diablo 4 на должность старшего дизайнера игры. Под руководством Адама велась не только разработка всех пяти классов на релизе Diablo 4, но и проводилась дальнейшая их поддержка в виде изменений 1-6 сезонов игры.

Вот что написал Адам о своем уходе в X/Twitter:

Какое же это было долгое и странное путешествие. После 15 лет работы в Blizzard Entertainment настала пора распрощаться.



У меня осталось здесь столько прекрасных воспоминаний. Меня переполняют одновременно мрачные и радостные чувства теперь, когда эта часть моей жизни осталась позади, но я с уверенностью смотрю в будущее и с нетерпением жду начала новой страницы своего приключения.