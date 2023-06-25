Diablo 4 06.06.2023
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Дизайнер классов Diablo 4 прояснил некоторые детали по поводу того, как получить самые редкие уникальные предметы

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Procy_on
Новости

Дизайнер классов Diablo 4 Адам Джексон раскрыл подробности о самых редких уникальных предметах, которые можно найти в Diablo 4: от одной крутого шлема до меча, который является родоначальником всех остальных мечей. Это неожиданно положило конец многочисленным догадкам о том, какие предметы, в каком количестве и где их можно найти.

Здравствуйте! Я хотел бы прояснить некоторые детали относительно самых редких уникальных предметов в Diablo 4.

1. Они могут выпасть из врагов 85+ уровня.
2. Их можно получить везде, где можно получить обычный уник, и они всегда выпадают с силой 820
3. В настоящее время в игре их 6.
4. Они очень редкие!

Шесть самых редких уникальных предметов - это меч Doombringer, двуручный меч The Grandfather, кольцо Starless Skies, шлем Andariel's Visage, шлем Harlequin Crest и амулет Melted Heart of Selig.

Позднее Джексон рассказал еще немного о том, как получить эти шесть редчайших уникальных предметов.

Каждый раз, когда вы получаете уникальный предмет, есть шанс, что этот уникальный предмет окажется одним из этих. Поэтому лучший способ добывать их - это делать контент, который дает вам наибольшее количество уникальных предметов за х период времени.

Однако он не сказал, что это за контент.

Стоит также отметить, что, как сказал Джексон в первом твите, "они очень редкие!". Это вполне может означать, что частота выпадения настолько мала, что агрессивная погоня за ними не стоит вашего времени для всех, кроме самых хардкорных игроков.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
ПетроНепетро
Здравствуйте! Я хотел бы прояснить некоторые детали относительно самых редких уникальных предметов в Diablo 4....
Спойлер
1
Dushegub

Что то по статам эти супер уники - какие то ни о чем ...

0
DarkScorpius
Однако он не сказал, что это за контент.

Неужели платный?

-5
Sneaky Pete

В д4 весь контент платный. Игру же покупаешь.

4
Flosstikss

Да готовь деньги

0
DarkScorpius Sneaky Pete

Это сарказм был...

-1
Givemethedust

Шутка хорошая была, жаль душные защитники Д4 налетели и минусов наставили

0
DarkScorpius Givemethedust

нормально, если бы все понимали дичь с монетизацией и так платных игр, это бы не работало. Но некоторых уже приучили быть примерными дойными коровами...

0