Дизайнер классов Diablo 4 прояснил некоторые детали по поводу того, как получить самые редкие уникальные предметы

Дизайнер классов Diablo 4 Адам Джексон раскрыл подробности о самых редких уникальных предметах, которые можно найти в Diablo 4: от одной крутого шлема до меча, который является родоначальником всех остальных мечей. Это неожиданно положило конец многочисленным догадкам о том, какие предметы, в каком количестве и где их можно найти.
Здравствуйте! Я хотел бы прояснить некоторые детали относительно самых редких уникальных предметов в Diablo 4.
1. Они могут выпасть из врагов 85+ уровня.
2. Их можно получить везде, где можно получить обычный уник, и они всегда выпадают с силой 820
3. В настоящее время в игре их 6.
4. Они очень редкие!
Шесть самых редких уникальных предметов - это меч Doombringer, двуручный меч The Grandfather, кольцо Starless Skies, шлем Andariel's Visage, шлем Harlequin Crest и амулет Melted Heart of Selig.
Позднее Джексон рассказал еще немного о том, как получить эти шесть редчайших уникальных предметов.
Каждый раз, когда вы получаете уникальный предмет, есть шанс, что этот уникальный предмет окажется одним из этих. Поэтому лучший способ добывать их - это делать контент, который дает вам наибольшее количество уникальных предметов за х период времени.
Однако он не сказал, что это за контент.
Стоит также отметить, что, как сказал Джексон в первом твите, "они очень редкие!". Это вполне может означать, что частота выпадения настолько мала, что агрессивная погоня за ними не стоит вашего времени для всех, кроме самых хардкорных игроков.
Что то по статам эти супер уники - какие то ни о чем ...
Неужели платный?
В д4 весь контент платный. Игру же покупаешь.
Да готовь деньги
Это сарказм был...
Шутка хорошая была, жаль душные защитники Д4 налетели и минусов наставили
нормально, если бы все понимали дичь с монетизацией и так платных игр, это бы не работало. Но некоторых уже приучили быть примерными дойными коровами...