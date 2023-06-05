Для Diablo 4 уже готовится как минимум два дополнения ©

Генеральный директор Diablo Род Фергюссон дал развернутое интервью Kinda Funny и в ходе общения вскользь упомянул, что команда сейчас работает не над одним, а над двумя дополнениями для игры. По словам Фергюссона, при разработке Diablo 4 пришлось учитывать тот факт, что игра задумывалась как своеобразный марафон, а не спринт, и в Blizzard не хотели, чтобы сложилась ситуация, когда игру запустили, а создавшая ее команда уже перегорела.

"Сейчас, когда я сижу здесь, мы собираемся запустить основную игру, мы заканчиваем первый сезон, мы работаем над вторым сезоном, мы работаем над первым дополнением, мы начинаем разрабатывать второе дополнение... мы работаем над ними сейчас [смеется], а ведь мы еще даже не запустили игру".

То есть, два расширения уже в работе, и, судя по общей атмосфере, царящей в интервью Фергюссона, их стоит ожидать в скором времени. Кроме того, сезоны игры будут проходить ежеквартально, чтобы дать случайным игрокам достаточно времени для прохождения контента и получения наград, а все микротранзакции будут но сить чисто косметический характер (Боевой пропуск - это только косметика). По словам Фергюссона, в игре никто не сможет "заплатить за силу", и это замечательно, потому что, как известно, мы уже заплатили за игру.

Наконец, Фергюссон упоминает, что он сам является главным некромантом, и, когда ему дали возможность сказать, какой класс он хотел бы видеть в будущем, он упорно отказывается назвать слово "паладин". В довершение ко всему, он также говорит, что уровень с коровой не впишется в Diablo 4, потому что это " глупости". Никакого уровня с коровами? Худшее из когда-либо существовавших Diablo.