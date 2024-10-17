Для Diablo 4 выйдет набор виниловых пластинок с музыкой из игры

Известные своей работой по созданию уникальных коллекционных виниловых пластинок саундтреков к видеоиграм, iam8bit объявили о предварительном заказе на свою последнюю коллекцию — Diablo 4 LP!
Вновь и вновь франшиза Diablo определяет и пересматривает золотой стандарт жанра Action-RPG, и четвертая часть не стала исключением. В Diablo IV Blizzard Entertainment объединила фирменные для серии походы по подземельям со свободным исследованием открытого мира и плотными тактическими PvP-схватками, создав одновременно поразительно знаковый и совершенно новый опыт.
Инновационный геймплей еще больше подчеркивает мрачный фон игры. Пронизанные демоническим, трансгрессивным стилем, внешний вид и ощущения от Diablo IV не похожи ни на что другое в играх.
Но дело не только в захватывающих визуальных эффектах – Преисподняя еще никогда не звучала так сладко. Композиторы Лео Калиски, Тед Риди, Райан Амон и Дерек Дьюк позаботились об этом, создав эпический звуковой пейзаж, в котором есть и часть мефестофиланского, и часть средневекового. Мы, iam8bit, посчитали, что было бы безумно важно запечатлеть это настроение на вашем проигрывателе.
Представляем Diablo IV 4xLP, четыре инфернальных диска, наполненных музыкой из шедевра Blizzard Entertainment в жанре hack-and-slash. Мы оформили виниловую пластинку в тематике некоторых культовых классов игры и назвали каждый цвет в честь классических способностей: Grizzly Rage Gold, Grim Harvest Green, Frost Nova Blue и Rapture Red.
Кроме того, мы пригласили талантливого Райана Бринкерхоффа, чтобы он создал обложки альбомов в соответствии с этим праздником бойцов Diablo IV. Каждая обложка – это дань уважения силе и символам отдельного класса. Все это объединяет внешнее оформление альбома, который заставил бы расчувствоваться саму Лилит.
В этой сделке нет ничего фаустовского. Diablo IV 4xLP просто обязан стать частью вашей коллекции.
Чтобы мы без них делали. На чем бы ещё деньги сделать... Зубная паста диабло 4 , туалетная бумага Диабло 4- вытри свой круг ада
А ты как хотел? Это тебе не на табуретке сгорбившись над клавомышью сидеть!
Саундтрек в DLC просто шикарен! Есть ли ежегодные награды за это? Я бы отдал свой голос.