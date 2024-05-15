Для Diablo 4 вышло крупнейшее геймплейное обновление Loot Reborn, добавляющее новые игровые действия и системы крафта

Долгожданная модернизация добычи, крафта и прогресса в Diablo 4 наконец-то доступна в Loot Reborn. Четвертый «сезон» добычи ролевой игры добавляет новые механики, такие как закалка, мастерская работа и многое другое. Он также обновляет Кодекс Силы, чтобы упростить управление Аспектами.
Закалка позволяет игрокам добавлять аффиксы к добыче, начиная от бонусов, связанных с уроном, и заканчивая генерацией ресурсов. Существует ограничение на степень закалки предмета, но у вас также есть Мастерская работа, которая усиливает все из них. Он также дает возможность массово улучшать один аффикс каждые четыре уровня
Другие изменения включают в себя новую активность в эндгейме «Яма ремесленников», обновленную версию «Адских волн», новые уникальные и легендарные аспекты и многое другое.
Diablo 4 доступна для Xbox Series X/S, PS5, ПК, Xbox One и PS4. Первое расширение, Vessel of Hatred, выйдет позднее в этом году, а новые подробности появятся этим летом.
Все эти свистоперделки всё равно, что мёртвому припарка.
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