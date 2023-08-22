Для Diablo 4 вышло небольшое обновление

Разработчики Diablo 4 выпустили мелкое обновление, которое направлено на исправление неполадки с с Сердцем брадобрея и ситуациями с потерей золота при его обмене при наличии максимального количества.
Исправленные неполадки
- Исправлена неполадка с Сердцем брадобрея, которая приводила к проблемам с производительностью у игроков.
Разное
- Исправлена неполадка, в результате которой игроки не получали корректное количество золота при превышении его максимального количества во время торговли. Комментарий: теперь торговля отменяется, если получатель в результате нее превысит максимальное количество золота.
А сопротивление к стихиям слабо починить? ППЦ, оно просто не работае. 10 лет работы...
Разработчики Diablo IV переработают систему сопротивления стихийному урону к выходу второго сезона. Об этом сообщил глава по взаимодействию с сообществом Адам Флетчер в твиттере в ответ на просьбу фаната.
мда.... за что я отдал 8 рублей..