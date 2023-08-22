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Diablo 4 06.06.2023
7.5 876 оценок

Для Diablo 4 вышло небольшое обновление

Solstice
Новости

Разработчики Diablo 4 выпустили мелкое обновление, которое направлено на исправление неполадки с с Сердцем брадобрея и ситуациями с потерей золота при его обмене при наличии максимального количества.

Исправленные неполадки

  • Исправлена неполадка с Сердцем брадобрея, которая приводила к проблемам с производительностью у игроков.

Разное

  • Исправлена неполадка, в результате которой игроки не получали корректное количество золота при превышении его максимального количества во время торговли. Комментарий: теперь торговля отменяется, если получатель в результате нее превысит максимальное количество золота.
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Комментарии: 3
Ваш комментарий
ChiliPepper

А сопротивление к стихиям слабо починить? ППЦ, оно просто не работае. 10 лет работы...

2
ChiliPepper

Разработчики Diablo IV переработают систему сопротивления стихийному урону к выходу второго сезона. Об этом сообщил глава по взаимодействию с сообществом Адам Флетчер в твиттере в ответ на просьбу фаната.

0
pigsy

мда.... за что я отдал 8 рублей..

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