Для Diablo 4 вышло обновление 1.0.2d, которое вносит изменения в баланс почти для всех классов ©

Blizzard выпустила обновление 1.0.2d для Diablo 4 на всех платформах. Согласно списку изменений, этот патч вносит многочисленные балансные исправления и изменения почти для всех классов. Это как раз то самое обновление, основное внимание которого уделяется живучести. Многие классы также претерпевают изменения: Некромант получает серьезные улучшения, а Друид, Варвар и другие получают некоторые улучшения.

Blizzard заявляет, что в целом она "вполне довольна характеристиками наших классов", однако патч 1.0.2d направлен на ребалансировку некоторых классов, чтобы сделать их билды более справедливыми, при этом вступают в силу баффы способностей и нюансы глифов Парагона, чтобы помочь сбалансировать все.

Подробности патча доступны здесь.