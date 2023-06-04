Diablo 4 06.06.2023
7.6 431 оценка

Для Diablo 4 вышло обновление 1.0.2d, которое вносит изменения в баланс почти для всех классов

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Procy_on
Новости

Blizzard выпустила обновление 1.0.2d для Diablo 4 на всех платформах. Согласно списку изменений, этот патч вносит многочисленные балансные исправления и изменения почти для всех классов. Это как раз то самое обновление, основное внимание которого уделяется живучести. Многие классы также претерпевают изменения: Некромант получает серьезные улучшения, а Друид, Варвар и другие получают некоторые улучшения.

Blizzard заявляет, что в целом она "вполне довольна характеристиками наших классов", однако патч 1.0.2d направлен на ребалансировку некоторых классов, чтобы сделать их билды более справедливыми, при этом вступают в силу баффы способностей и нюансы глифов Парагона, чтобы помочь сбалансировать все.

Подробности патча доступны здесь.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
LeVoNDeM

Оформи ранний доступ, "поработай" тестировщиком и сам же заплати за это. Капитализм как он есть.

2
ModRed5555

Хех глядишь так некромант призывальщик станет как был в збт.

-1