Для Diablo 4 вышло обновление 1.1.2

Blizzard только что выпустила обновление 1.1.2 для Diablo 4, которое включает в себя исправление ошибок и улучшение геймплея. Вот полные примечания к патчу:
Изменения игрового процесса
- Время до появления чумного монстра после активации чумного сердца в открытом мире уменьшено с 5 до 2 сек.
- Теперь игроки автоматически присоединяются к торговому каналу. Данную функцию можно отключить в меню настроек.
Исправления неполадок
Подземелья и события
- Исправлена неполадка, в результате которой можно было повторно проходить кошмарные подземелья, назначая другого игрока лидером группы.
- Исправлена неполадка, в результате которой нельзя было продолжить прохождение события «Собирающиеся полчища», даже если победить всех окружающих врагов.
Друид
- Исправлена неполадка, в результате которой «Глыба», примененная в сочетании с аспектом преображающего камня, не наносила более 100% урона.
- Исправлена неполадка, в результате которой чумная сила «Беспокойные ветра» срабатывала при разрушении объектов.
- Исправлена неполадка, в результате которой питомцы-оборотни от аспекта вожака стаи могли парить над землей.
Задания
- Исправлена неполадка, в результате которой не удавалось завершить задание «Гнев на судьбу».
- Исправлена неполадка, в результате которой можно было получить бесконечное количество эликсиров железной кожи, по много раз принимая и отменяя задание «Отчаянные меры».
- Исправлена неполадка, в результате которой прогресс в задании «Зов Древних» не засчитывался, если лидер группы был мертв в момент победы над боссом.
- Исправлена неполадка, в результате которой прогресс в задании «Зов Древних» не засчитывался, если убить Гарла до того, как он начнет говорить.
- Исправлена неполадка, в результате которой побочные задания, связанные с изготовлением предметов, могли направить игрока к неверному NPC.
Интерфейс и система
- Исправлена неполадка, в результате которой на карте мира появлялись белые линии.
- Исправлена неполадка, в результате которой меню сезонного похода могло некорректно работать при завершении главы.
- Исправлена неполадка, в результате которой уведомление о появлении босса вне подземелья могло некорректно работать, если игрок еще не открыл «Шепот мертвецов».
- Исправлена неполадка, в результате которой ссылки на предметы в чате отображались некорректно в приложении Battle.net.
- Исправлена неполадка, в результате которой метка задания «Сдерживая натиск» отображалась на выходах из подземелий, но не на карте мира.
- В описаниях сердца в клетке Тал'Раши и сердца в клетке великого пира теперь корректно указано, что их бонусы суммируются, а не перемножаются.
- Описание сердца в клетке целеустремленности обновлено для уточнения, что оно ослабляет только вражеские эффекты, истощающие ресурсы.
Прочее
- Исправлена неполадка, в результате которой задачу сезонного похода «Награда натиска» не удавалось корректно выполнить.
- Исправлена неполадка, в результате которой можно было телепортироваться ко входу в подземелье под действием умений, дающих невосприимчивость (таких как «Кровавый туман»).
- Исправлена неполадка, в результате которой с некоторыми объектами, такими как трупы, нельзя было взаимодействовать.
- Исправлена неполадка, в результате которой умения транспорта иногда были недоступны после выхода из города.
- Исправлена неполадка, в результате которой чумная сила «Просчитанный удар» поглощала эффект оглушения при применении способностей, не наносящих урон.
- Исправлена неполадка, в результате которой друиды, некроманты и разбойники не могли покупать шлемы у торговцев неприглядными диковинами в городах на Полях Ненависти.
- Исправлена неполадка, в результате которой было нельзя заменить экипированное гневное сердце на другое гневное сердце.
- Исправлена неполадка, в результате которой замораживающий эффект наголенников покаяния не отображался корректно на арене финального босса кампании.
- Исправлена неполадка, в результате которой предметы для заданий могли случайным образом появиться в городе.
- Внесены различные усовершенствования стабильности и производительности.
- Внесены различные исправления декоративных предметов из магазина.