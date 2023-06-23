Для Diablo 4 вышло обновление, исправляющее несколько мелких ошибок

Blizzard Entertainment выпустила небольшой серверный хотфикс 12 для Diablo 4. Вот полные примечания:
Исправления игрового процесса
- Уникальное оружие варвара "Overkill", "Hellhammer" и "Ancient's Oath" больше не будет выпадать игрокам-друидам.
Примечание разработчиков: мы хотим предупредить, что игроки-друиды с уже экипированным оружием по-прежнему смогут его использовать, но вы не сможете повторно экипировать его, если оно будет удалено из слота оружия. В дальнейшем эти уникальные предметы больше не будут доступны для использования игроками-друидами.
Классовые изменения
Волшебник:
Исправлена проблема, при которой повышенный урон от способности "Combustion" колдуна применялся неправильно.
Исправления ошибок
- Исправлена ошибка, из-за которой способность колдуна "Ледяные осколки" вызывала чрезмерную вибрацию контроллера.
- Дальнейшая стабильность и улучшения.
Что касается следующего клиентского патча, мы не знаем точно, когда он выйдет, но Blizzard заявила, что "первый настоящий патч" для игры состоит из более чем 13 страниц.
теперь на пг будут постить патчноуты в новостях?
Всегда постили и будут.
А где должны? В мемах?