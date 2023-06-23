Для Diablo 4 вышло обновление, исправляющее несколько мелких ошибок ©

Blizzard Entertainment выпустила небольшой серверный хотфикс 12 для Diablo 4. Вот полные примечания:

Исправления игрового процесса

Уникальное оружие варвара "Overkill", "Hellhammer" и "Ancient's Oath" больше не будет выпадать игрокам-друидам.

Примечание разработчиков: мы хотим предупредить, что игроки-друиды с уже экипированным оружием по-прежнему смогут его использовать, но вы не сможете повторно экипировать его, если оно будет удалено из слота оружия. В дальнейшем эти уникальные предметы больше не будут доступны для использования игроками-друидами.



Классовые изменения



Волшебник:



Исправлена проблема, при которой повышенный урон от способности "Combustion" колдуна применялся неправильно.

Исправления ошибок

Исправлена ошибка, из-за которой способность колдуна "Ледяные осколки" вызывала чрезмерную вибрацию контроллера.

Дальнейшая стабильность и улучшения.

Что касается следующего клиентского патча, мы не знаем точно, когда он выйдет, но Blizzard заявила, что "первый настоящий патч" для игры состоит из более чем 13 страниц.