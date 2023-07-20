Для Diablo 4 вышло срочное обновление, которое устраняет ошибки последнего патча ©

В преддверии скорого старта первого сезона в Diablo 4, студия Blizzard Entertainment подготовила масштабное обновление игры до версии 1.1.0. Апдейт негативно встретили в сообществе игроков, поэтому разработчики принялись исправлять ошибки. Сегодня для игры вышел первый фикс, который призван решить несколько важных проблем, включая слишком малое количество наград за активности.

Как сообщается, первое срочное обновление для версии 1.1.0 станет одним из нескольких будущих улучшений Diablo 4. В этом небольшом патче разработчики постарались исправить известные ошибки и откорректировать режим "Адский налет".

Примечания к патчу Hotfix 1 & 2:

Исправлена ​​ошибка, из-за которой общий шанс выпадения аберрантных зол в Адском натиске был ниже, чем предполагалось.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой Семена ненависти могли собираться с невероятной скоростью при использовании баффа «Избранный ненависти» против миньонов-некромантов и питомцев-друидов. Этот бафф теперь снова включен с этим исправлением.

Улучшена общая стабильность игры на всех платформах

Учитывая сильное недовольство со стороны игроков новыми изменениями в 1.1.0 для Diablo 4, разработчики продолжат работать над улучшениями игры. Последующие обновления выйдут уже после начала первого сезона и будут сконцентрированы на пожеланиях игроков.