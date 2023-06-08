"Добро пожаловать в Ад": фото рекламы Diablo 4 на фоне смога в Нью-Йорке

В начале июня Нью-Йорк накрыло плотным смогом от лесных пожаров в Канаде. Дымка добралась до мегаполиса в разгар рекламной кампании Diablo 4 в городах США. В сети завирусилась фотография баннера с ролевым экшеном от Blizzard Entertainment на фоне затянутого неба желто-серого цвета.

Пользователи в шутку назвали промо Diablo 4 «удачным совпадением», особенно за фразу «Добро пожаловать в Ад, Нью-Йорк». По этому поводу коммерческий директор Activision Blizzard Лулу Ченг Месерви на всякий случай уточнила, что разработчики игры не имеют никакого отношения к лесным пожарам в Канаде.

«Я хотела бы уточнить, что Blizzard не имеет никакого отношения к лесным пожарам в Канаде. На самом деле мы решительно против лесных пожаров и осуждаем их»

Смог превратил Нью-Йорк в декорации постапокалиптичного города. Желтовато-серая гамма мегаполиса напоминает фрагмент из фильма «Бегущий по лезвию 2049», Spec Ops: The Line, игры из серии Fallout или «мексиканский» фильтр на фотографиях.

Из-за смога от пожаров в Нью-Йорке наблюдается худший показатель качества воздуха на планете. Власти города рекомендуют горожанам носить маски на улицах и лишний раз не выходить из дома. Как предупредил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, такая ситуация сохранится на протяжении нескольких дней.