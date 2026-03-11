Дополнение Lord of Hatred добавит в Diablo 4 новые уровни сложности для эндгейма

Второе дополнение для Diablo 4 под названием Lord of Hatred добавит сразу восемь новых уровней сложности Torment. Таким образом, общее количество таких уровней вырастет до двенадцати.

По словам разработчиков из Blizzard, это решение должно частично решить проблему чрезмерно сильных билдов персонажей. Вместо того чтобы ослаблять популярные сборки, команда решила дать игрокам более сложный контент, где их мощные персонажи действительно понадобятся.

Ассоциированный гейм-директор проекта Завен Арутюнян объяснил, что игроки часто наращивают огромные показатели урона и характеристик, но не всегда получают возможность применить эту силу на практике. Новые уровни Torment должны дать ответ на вопрос, что делать с такими мощными персонажами в эндгейме.

При этом разработчики подчёркивают, что новые уровни сложности не будут выходить за пределы текущего максимального уровня испытаний The Pit of the Artificers. Основная цель — распределить сложность по большему количеству активностей, чтобы игрокам не приходилось ограничиваться одним режимом на финальной стадии игры.

Система также станет более плавной: переход между уровнями сложности будет происходить постепенно, а не резкими скачками, как раньше.

Разработчики предупреждают, что самые высокие уровни Torment рассчитаны на хорошо подготовленных игроков. По словам одного из дизайнеров Blizzard, финальный уровень сложности окажется «по-настоящему очень тяжёлым».

Дополнение Diablo 4: Lord of Hatred выйдет 28 апреля и станет вторым крупным расширением для игры.