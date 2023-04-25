Друид в Diablo 4 не изменится в ближайшее время, несмотря на негативную реакцию

После недавнего бета-тестирования друид Diablo 4 попал под обстрел со стороны фанатов, как потому, что его способности не впечатлили, так и потому, что модель персонажа представляла собой более громоздкую и грубую интерпретацию древнего призывателя Diablo 4. Ведущего дизайнера классов Адама Джексона и ведущего продюсера игры (сюжет и повествование) Мелиссу Корнинг спросили, увидим ли мы какие-либо изменения в телосложении персонажа.
На фоне стройных, мускулистых героев и героинь друид из Diablo 4 выделяется из общей массы. Громоздкий и неопрятный дизайн разделил мнения игроков: одни видят в нем себя, а другие утверждают, что внешний вид класса отталкивает их.
Корнинг об отзывах о друиде - как положительных, так и отрицательных:
Мы ожидали, что обо всех наших классах будет много разных мнений, но цель в том, чтобы каждый класс чувствовал себя уникальным - не только благодаря своим умениям и анимации, но и благодаря разнообразному внешнему виду.
Джексон добавил:
С точки зрения геймплея важно, чтобы у разных классов были разные силуэты, чтобы вы могли определить, кем вы играете. Если два человека сталкиваются друг с другом в PvP или в мире, вы можете сказать: "О, здесь варвар, здесь колдунья". Я знаю, что это очень важно с точки зрения геймплея, когда речь идет о таких вещах, как снаряжение и то, как все эти вещи выглядят на разных классах.
На прямой вопрос о том, планируется ли в будущем уменьшенная версия друида, Корнинг подтвердил, что:
В настоящее время такого плана нет. Мы приняли это решение с самого начала, потому что нашей целью было визуальное различие [персонажей], как сказал Адам, но у нас в игре сотни различных предметов снаряжения, и все они создаются вручную для каждого класса. Поэтому, имея определенный внешний вид, мы можем гарантировать, что, как бы вы ни настраивали своего персонажа, каждый предмет экипировки будет выглядеть потрясающе.
Если посмотреть парагон, то друль и вар после его вкачивания уйдут далеко вперед), хотя в начале они кажутся слабыми.