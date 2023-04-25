Друид в Diablo 4 не изменится в ближайшее время, несмотря на негативную реакцию ©

После недавнего бета-тестирования друид Diablo 4 попал под обстрел со стороны фанатов, как потому, что его способности не впечатлили, так и потому, что модель персонажа представляла собой более громоздкую и грубую интерпретацию древнего призывателя Diablo 4. Ведущего дизайнера классов Адама Джексона и ведущего продюсера игры (сюжет и повествование) Мелиссу Корнинг спросили, увидим ли мы какие-либо изменения в телосложении персонажа.

На фоне стройных, мускулистых героев и героинь друид из Diablo 4 выделяется из общей массы. Громоздкий и неопрятный дизайн разделил мнения игроков: одни видят в нем себя, а другие утверждают, что внешний вид класса отталкивает их.

Корнинг об отзывах о друиде - как положительных, так и отрицательных:

Мы ожидали, что обо всех наших классах будет много разных мнений, но цель в том, чтобы каждый класс чувствовал себя уникальным - не только благодаря своим умениям и анимации, но и благодаря разнообразному внешнему виду.

Джексон добавил:

С точки зрения геймплея важно, чтобы у разных классов были разные силуэты, чтобы вы могли определить, кем вы играете. Если два человека сталкиваются друг с другом в PvP или в мире, вы можете сказать: "О, здесь варвар, здесь колдунья". Я знаю, что это очень важно с точки зрения геймплея, когда речь идет о таких вещах, как снаряжение и то, как все эти вещи выглядят на разных классах.

На прямой вопрос о том, планируется ли в будущем уменьшенная версия друида, Корнинг подтвердил, что:

В настоящее время такого плана нет. Мы приняли это решение с самого начала, потому что нашей целью было визуальное различие [персонажей], как сказал Адам, но у нас в игре сотни различных предметов снаряжения, и все они создаются вручную для каждого класса. Поэтому, имея определенный внешний вид, мы можем гарантировать, что, как бы вы ни настраивали своего персонажа, каждый предмет экипировки будет выглядеть потрясающе.