Экс-президент Blizzard Майк Ибарра до сделки Microsoft с ActiBlizz хотел урезать миктротранзакции в Diablo 4 и «перезапустить» Overwatch. Об этом в своей новой книге, посвященной внутренней кухне Blizzard, сообщает Джейсон Шрайер.



Каких-либо конкретных деталей о том, как Ибарра планировал реализовать эти идеи и что конкретно они означают, журналист не приводит. Однако на основе только самих этих сухих фактов уже можно понять, почему экс-президент под конец своей работы был непопулярен среди сотрудников Blizzard.



Во-первых, странно как-либо трогать внутриигровой магазин Diablo IV, который с момента релиза игры принес компании доход в $150 миллионов. Плюс это еще больше бы усложнило работу самому геймдеву, поскольку всю систему получения шмоток посредством микротранзакций пришлось бы переносить в игру на основе естественной прогрессии.



Во-вторых, кому в прошлом году был нужен первый Overwatch, когда огромное количество игроков уже вложило кучу времени и денег в Overwatch 2. «Знаешь, Джек, из-за таких идей ты и лишился Жемчужины», — сказал бы Гектор Барбосса.