Diablo 4 06.06.2023
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Эмбарго на публикацию обзоров Diablo 4 спадёт 30 мая

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monk70
Новости

В рамках десятидневного этапа обзора журналисты со всего мира смогли протестировать Diablo 4 на серверах и полную версию за три недели до релиза. Более чем достаточно времени, чтобы пройти ролевую игру несколько раз до даты эмбарго, установленной разработчиком Blizzard Entertainment.

Эмбарго на публикацию рецензий спадёт 30 мая в 19:00 по московскому времени, однако, Blizzard просила не обсуждать сюжетный контент, выходящий за пределы Акта 1, в тексте и видео до 2 июня.

Вчера Diablo 4 получила релизный трейлер с живыми актёрами, а также точное время предзагрузки и релиза.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Abarmot90

Ждем игру после 6 июня на сайтах (ради кампании на один раз)

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Юрец Одесса

Думаешь будет, на сайтах(торрентах если т про это).

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Abarmot90 Юрец Одесса

Diablo II: Resurrected быстро появился

0
nodas Юрец Одесса

На торенте точно нет ибо там все данные на сервере.

0
Юрец Одесса nodas

"трение" это что?

0
Abarmot90 nodas

А как же Diablo II: Resurrected появилась на сайтах?

0
Solstice

Не удивлюсь, если оценка на метакритике будет: 8-9 баллов от журналюг и 3-4 от игроков.

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Abarmot90

Так и будет

0