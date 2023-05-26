Эмбарго на публикацию обзоров Diablo 4 спадёт 30 мая ©

В рамках десятидневного этапа обзора журналисты со всего мира смогли протестировать Diablo 4 на серверах и полную версию за три недели до релиза. Более чем достаточно времени, чтобы пройти ролевую игру несколько раз до даты эмбарго, установленной разработчиком Blizzard Entertainment.

Эмбарго на публикацию рецензий спадёт 30 мая в 19:00 по московскому времени, однако, Blizzard просила не обсуждать сюжетный контент, выходящий за пределы Акта 1, в тексте и видео до 2 июня.

Вчера Diablo 4 получила релизный трейлер с живыми актёрами, а также точное время предзагрузки и релиза.