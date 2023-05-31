Этот игрок уже достиг 100 уровня в Diablo 4 и прошел самое трудное подземелье

В то время как большинство рецензентов, получивших от Blizzard предварительную версию Diablo 4, провели в игре десяток-другой часов и на этом основании написали (суперположительные) отзывы, стример Rob2628 апнул 100 уровень.
Но 100 лвл - это не все, чего он достиг. Ему также удалось добыть достаточно мощных предметов, чтобы войти в 4 мировой тир (самый высокий уровень мира) со своим варваром и пройти Кошмарное Подземелье 100 уровня. То есть, самый трудный возможный контент Diablo 4 на предрелизной версии, которая, де-факто, не будет сильно отличаться от релизной.
Это было сделано менее чем за девять дней, поскольку именно столько времени рецензентам пришлось играть в Diablo 4.
Кошмарное подземелье уровня 100 было самым высоким подземельем и самым сложным контентом, доступным в предварительной версии Diablo 4.
Ниже представлен геймплей, включая бой с боссом, презентация билда, обсуждение древа умений, предметов, парагонов и т.д.
Подвиг Rob2628 в настоящее время является самой комментируемой темой на Reddit по Diablo 4 (почти 1,5 тыс. комментариев). "Потрясающе. Парень закончил игру до ее выхода".
Однако, помимо потоков поздравлений, мы также видим множество обвинений в том, что в этом видео Diablo 4 очень сильно напоминает Diablo 3. С характерным билдом варвара и очень высокими показателями урона, которые показывают сотни тысяч дамага.
Помнится они хотели отказаться от высоких цифр урона.Нуну.
а я прошёл в героях 2 основной сюжет и дополнение "потомки"
"Однако, помимо потоков поздравлений, мы также видим множество обвинений в том, что в этом видео Diablo 4 очень сильно напоминает Diablo 3" - странно было бы, если бы она была похожа на Doom или Героев 3))
среди фанатиков просто наверное мнение сложилось что раз игра делалась 10 лет паралелльно аддонам для варкрафта,то графон должен был быть как в Dark Alliance цветастый и сочнейший,но что то в их восприятии пошло не так
Oh my god, who the hell cares?