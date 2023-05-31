Этот игрок уже достиг 100 уровня в Diablo 4 и прошел самое трудное подземелье ©

В то время как большинство рецензентов, получивших от Blizzard предварительную версию Diablo 4, провели в игре десяток-другой часов и на этом основании написали (суперположительные) отзывы, стример Rob2628 апнул 100 уровень.



Но 100 лвл - это не все, чего он достиг. Ему также удалось добыть достаточно мощных предметов, чтобы войти в 4 мировой тир (самый высокий уровень мира) со своим варваром и пройти Кошмарное Подземелье 100 уровня. То есть, самый трудный возможный контент Diablo 4 на предрелизной версии, которая, де-факто, не будет сильно отличаться от релизной.



Это было сделано менее чем за девять дней, поскольку именно столько времени рецензентам пришлось играть в Diablo 4.

Кошмарное подземелье уровня 100 было самым высоким подземельем и самым сложным контентом, доступным в предварительной версии Diablo 4.

Ниже представлен геймплей, включая бой с боссом, презентация билда, обсуждение древа умений, предметов, парагонов и т.д.

Подвиг Rob2628 в настоящее время является самой комментируемой темой на Reddit по Diablo 4 (почти 1,5 тыс. комментариев). "Потрясающе. Парень закончил игру до ее выхода".



Однако, помимо потоков поздравлений, мы также видим множество обвинений в том, что в этом видео Diablo 4 очень сильно напоминает Diablo 3. С характерным билдом варвара и очень высокими показателями урона, которые показывают сотни тысяч дамага.