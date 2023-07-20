Фанат Diablo 4 собрал таблицу с самыми оптимальными локациями для фарма

YouTube-блогер Drybear собрал таблицу со статистикой всех 130 подземелий и крепостей Diablo 4, чтобы вычислить самые выгодные для фарма места. Игрок проанализировал всех противников и аспекты кодекса, а также оценил все локации по четырем параметрам — минимальный уровень, скорость прохождения, опыт за сольное и групповое прохождения.

По результатам анализа выяснилось, что лучше всего фармить мобов, которые на 3 уровня выше персонажа. При этом иногда на входе в крепости встречаются слабые мобы, опережающие игрока всего лишь на 1 уровень.

Одной из лучших зон для фарма — логово Сарат из Скосглена. В нем можно получить наибольшее число опыта в сольном и групповом прохождениях. Рейтинг скорости прохождения подземелья — 4 из 5.

Первый сезон Diablo 4 выйдет сегодня — 20 июля. Двумя днями ранее Blizzard выпустила обновление 1.1, которое игроки раскритиковали.