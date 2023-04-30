Diablo 4 06.06.2023
7.7 376 оценок

Фанаты Diablo 4 развязали оживленную дискуссию о том, какой класс в игре будет лучшим

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R_Mor
Новости

Мы знаем, что скоро начнется очередной бета-тест Diablo 4. Недавно Blizzard выпустила короткие видеоролики, демонстрирующие возможности различных классов персонажей, доступных в игре. Однако мнение создателей не всегда совпадает с тем, как класс воспринимается игроками.

Именно так обстоит дело с друидом, которого высмеивают как просто самый слабый класс. Существует даже отредактированный трейлер, в котором во время атак друида показывается, сколько он на самом деле наносит урона - обычно в пределах 1-3. Таким образом, подавляющее большинство игроков призывают к усилению этого класса. Они обвиняют друида не только в том, что он наносит низкий урон, но и в том, что он медленно прокачивается и имеет очень длинные кулдауны специальных атак.

С другой стороны, больше всего сторонников у мага, некроманта и разбойника. По мнению игроков, именно эти классы доставляют наибольшее удовольствие от игры, хотя были и голоса, указывающие на то, что из-за своей силы некромант и маг быстро надоедают. В основном это связано с аое-заклинаниями и призывом существ.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
MeduzaRUS

явно некромант😎

8
Niphestotel

Нет, у вара в парагоне ап урона просто пипец, он будет просто одним скилом все сносить)

0
MeduzaRUS Niphestotel

ну так что б его нанести, ещё надо добраться)

1
Niphestotel MeduzaRUS

У вара только первые уровней 10 сложные, потом начинает разносить)

1
muxamor2011

Какие еще дискуссии ? они о чем вообще ? всем здравомыслящим людям очевидно что лучший это некромант.

5
Niphestotel

Райкер рассказывал, что после того как порезали скелетов и урон от взрыва трупа, уже не все так радужно играется, как на бете.

0
SoRaS3

Трейлер ржачный.

Просто и лаконично.

1
Freund Benno

Десептиконы сильнее некромантов

0
romero52

Гонял за электро мага мне зашло

0
wianewa

Ну вы поняли

0
Uilenspiegel

Трансвестит - некрофил.

-1