Фанаты Diablo 4 развязали оживленную дискуссию о том, какой класс в игре будет лучшим

Мы знаем, что скоро начнется очередной бета-тест Diablo 4. Недавно Blizzard выпустила короткие видеоролики, демонстрирующие возможности различных классов персонажей, доступных в игре. Однако мнение создателей не всегда совпадает с тем, как класс воспринимается игроками.
Именно так обстоит дело с друидом, которого высмеивают как просто самый слабый класс. Существует даже отредактированный трейлер, в котором во время атак друида показывается, сколько он на самом деле наносит урона - обычно в пределах 1-3. Таким образом, подавляющее большинство игроков призывают к усилению этого класса. Они обвиняют друида не только в том, что он наносит низкий урон, но и в том, что он медленно прокачивается и имеет очень длинные кулдауны специальных атак.
С другой стороны, больше всего сторонников у мага, некроманта и разбойника. По мнению игроков, именно эти классы доставляют наибольшее удовольствие от игры, хотя были и голоса, указывающие на то, что из-за своей силы некромант и маг быстро надоедают. В основном это связано с аое-заклинаниями и призывом существ.
явно некромант😎
Нет, у вара в парагоне ап урона просто пипец, он будет просто одним скилом все сносить)
ну так что б его нанести, ещё надо добраться)
У вара только первые уровней 10 сложные, потом начинает разносить)
Какие еще дискуссии ? они о чем вообще ? всем здравомыслящим людям очевидно что лучший это некромант.
Райкер рассказывал, что после того как порезали скелетов и урон от взрыва трупа, уже не все так радужно играется, как на бете.
Трейлер ржачный.
Просто и лаконично.
Десептиконы сильнее некромантов
Гонял за электро мага мне зашло
Ну вы поняли
Трансвестит - некрофил.