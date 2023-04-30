Фанаты Diablo 4 развязали оживленную дискуссию о том, какой класс в игре будет лучшим ©

Мы знаем, что скоро начнется очередной бета-тест Diablo 4. Недавно Blizzard выпустила короткие видеоролики, демонстрирующие возможности различных классов персонажей, доступных в игре. Однако мнение создателей не всегда совпадает с тем, как класс воспринимается игроками.

Именно так обстоит дело с друидом, которого высмеивают как просто самый слабый класс. Существует даже отредактированный трейлер, в котором во время атак друида показывается, сколько он на самом деле наносит урона - обычно в пределах 1-3. Таким образом, подавляющее большинство игроков призывают к усилению этого класса. Они обвиняют друида не только в том, что он наносит низкий урон, но и в том, что он медленно прокачивается и имеет очень длинные кулдауны специальных атак.

С другой стороны, больше всего сторонников у мага, некроманта и разбойника. По мнению игроков, именно эти классы доставляют наибольшее удовольствие от игры, хотя были и голоса, указывающие на то, что из-за своей силы некромант и маг быстро надоедают. В основном это связано с аое-заклинаниями и призывом существ.