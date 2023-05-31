Фил Спенсер поздравил Blizzard с обзорами на Diablo 4, и ждет не дождется, когда сможет ворваться в Санктуарий Варваром ©

С началом предварительной загрузки Diablo 4 официально начался обратный отсчет до начала нового путешествия в Санктуарии. Среди ожидающих игроков мы, очевидно, найдем и Фила Спенсера.

Глава игрового подразделения Microsoft рассказал, что ему не терпится начать играть. Для этого случая Фил Спенсер уже решил, что он будет варваром. В преддверии релиза Спенсер поздравил Рода Фергюссона, главу серии Diablo в Activision Blizzard, с отличным приемом, оказанным игре прессой.