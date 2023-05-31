Diablo 4 06.06.2023
7.7 411 оценок

Фил Спенсер поздравил Blizzard с обзорами на Diablo 4, и ждет не дождется, когда сможет ворваться в Санктуарий Варваром

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Procy_on
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С началом предварительной загрузки Diablo 4 официально начался обратный отсчет до начала нового путешествия в Санктуарии. Среди ожидающих игроков мы, очевидно, найдем и Фила Спенсера.

Глава игрового подразделения Microsoft рассказал, что ему не терпится начать играть. Для этого случая Фил Спенсер уже решил, что он будет варваром. В преддверии релиза Спенсер поздравил Рода Фергюссона, главу серии Diablo в Activision Blizzard, с отличным приемом, оказанным игре прессой.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
-zotik-

ещё б он не хвалил компанию которая почти у его в кармане

8
Yjak Ad Yd
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