Геймеры раскритиковали Diablo 4 после выхода дополнения Lord of Hatred

Буквально вчера Diablo 4 достигла нового пика онлайна в Steam после выхода дополнения Lord of Hatred — больше 64 тысяч игроков принесли Blizzard новый рекорд. Казалось бы, это прекрасный повод открыть бутылку шампанского, но пользовательский рейтинг мгновенно рухнул до «смешанного». Теперь у игры всего 66% положительных обзоров игроков. Что же так разочаровало геймеров?
Судя по негативным отзывам, причин для недовольства несколько. Часть игроков осталась не в восторге от технического состояния Lord of Hatred, но большинство претензий касается модели монетизации. Теперь игроки могут покупать платину за реальные деньги, чтобы приобретать внутриигровую косметику по высоким ценам.
Также возник вопрос о временных косметических предметах — например, из недавней коллаборации с World of Warcraft. Игроки отмечают, что разработчики используют страх упущенной выгоды (FOMO) для стимулирования продаж.
Других раздражает тот факт, что расширение Vessel of Hatred, за которое они платили почти 2 года назад, теперь отдается бесплатно при покупке Lord of Hatred.
Вопреки недавним отзывам, общее настроение вокруг Diablo 4 в последних сезонах оставалось преимущественно позитивным. Сезонные механики, такие как «Броня Хаоса», «Освящение» и «Серии убийств», пришлись игрокам по вкусу.
При этом критики высоко оценили Lord of Hatred, похвалив изменения в эндгейм-контенте.
Однако очевидно, что у игры есть проблемы, на которые многие не могут закрыть глаза. Неясно, будет ли Blizzard реагировать на замечания, особенно в части стратегии монетизации, которая вряд ли изменится в ближайшее время. Студия уже выпустила несколько обновлений для исправления геймплейных ошибок, но повлияет ли это на общие рейтинги — вопрос открытый.
Раскритиковали токсики. Все с кем я играю и кого смотрю - все хвалят. И Steam не показатель. 95% игроков играют через BattleNet.
Новость сделана чисто для пиара автора.
Странно, что монетизацию за счет косметики вообще ругают. Вернее относят к минускм именно д4. Такая монетизация есть в основной массе выпускаемых игр, от С до ААА класса. В том же poe2 ровно такая-же монетизация.
Баги на релизе - это да, очередной залет близзардов.
Два года назад платили и что ? Так два года и играли как бы. Про платину: а что , до этого они не могли ее покупать за реальные деньги ? Новость ради новости что ли ? Хрень какая то.
ВОВеры покупающие дополнение каждый год
Играю, взяв комплект Age of Hatred. Что заметил: в сюжете идёт упор на феминизм (Женщины круты и бесстрашны, мужики слабаки, либо в отчаянии. Ещё только они в игре плачут, даже Инарий). Лилит хороша, лучшая часть этой игры, однако Инария опустили до уровня жалкого посмешища. Нейрелла люто бесит, благо не всю игру. До старта нового дополнения было весело, вещи хорошие падали целой кучей, теперь одни синьки и жёлтые. Эликсиры все убрали, остался один. Куча боссов с механиками ваншота, раздражают (Хотя, во 2 Диабле Великие воплощения зла тоже такие имели). Не нравится, что большая часть бесплатной брони выглядит плохо (Мол, идите в наш каловый магазин), и что самое забавное, больше дерьмовой брони по дизайну именно из Дополнений. В тройке по ходу прокачки броня становилась только лучше и красивее. Ещё зачем-то убрали комплекты брони, которые могли компенсировать убогость недонатной броньки. Русская озвучка не очень, ещё и прерывается в части диалогов, но радует, что старые голоса персонажей из Диабло 3 на месте. Сюжет в целом интересен и здорово, что решили так хорошо раскрыть главных боссов, но фемность просто достала. Что ещё странно, не сделали в редакторе персонажей несколько типов телосложения: жирная бодипозитивная друидка, или тощие и дергающиеся андрогинные некроманты выглядят отвратно (В двойке и тройке нормальные некры были, и друид не выглядел жиробасом).
Ещё что раздражает, отсутствие нормальной актовой системы, как в прошлых частях (Где после каждого акта показывали красивый ролик, тут сэкономили). Подземелья зачастую не привязаны по стилю к территориям. На всех землях актов могут попадаться одни и те же подземелья по дизайну, что сделано халтурно. Сама по себе игра красивая, мрачнее, чем мультяшная тройка, но все равно не дотягивает до крутецкой D2R.