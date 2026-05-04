Геймеры раскритиковали Diablo 4 после выхода дополнения Lord of Hatred

Буквально вчера Diablo 4 достигла нового пика онлайна в Steam после выхода дополнения Lord of Hatred — больше 64 тысяч игроков принесли Blizzard новый рекорд. Казалось бы, это прекрасный повод открыть бутылку шампанского, но пользовательский рейтинг мгновенно рухнул до «смешанного». Теперь у игры всего 66% положительных обзоров игроков. Что же так разочаровало геймеров?

Судя по негативным отзывам, причин для недовольства несколько. Часть игроков осталась не в восторге от технического состояния Lord of Hatred, но большинство претензий касается модели монетизации. Теперь игроки могут покупать платину за реальные деньги, чтобы приобретать внутриигровую косметику по высоким ценам.

Также возник вопрос о временных косметических предметах — например, из недавней коллаборации с World of Warcraft. Игроки отмечают, что разработчики используют страх упущенной выгоды (FOMO) для стимулирования продаж.

Других раздражает тот факт, что расширение Vessel of Hatred, за которое они платили почти 2 года назад, теперь отдается бесплатно при покупке Lord of Hatred.

Вопреки недавним отзывам, общее настроение вокруг Diablo 4 в последних сезонах оставалось преимущественно позитивным. Сезонные механики, такие как «Броня Хаоса», «Освящение» и «Серии убийств», пришлись игрокам по вкусу.

При этом критики высоко оценили Lord of Hatred, похвалив изменения в эндгейм-контенте.

Однако очевидно, что у игры есть проблемы, на которые многие не могут закрыть глаза. Неясно, будет ли Blizzard реагировать на замечания, особенно в части стратегии монетизации, которая вряд ли изменится в ближайшее время. Студия уже выпустила несколько обновлений для исправления геймплейных ошибок, но повлияет ли это на общие рейтинги — вопрос открытый.