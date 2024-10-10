Геймплейный трейлер Diablo 4 посвятили ключевым особенностям нового сезона

С выходом дополнения Vessel of Hatred в Diablo 4 начался новый Сезон, который, как обычно, предлагает игрокам множество свежих испытаний, уникальные механики и богатый лут. Blizzard выпустила геймплейный трейлер, демонстрирующий все ключевые нововведения сезона.

Главные обновления сезона связаны с версией игры 2.0, которая вышла несколькими днями ранее и внесла важные изменения в систему прогрессии. Теперь персонажи могут достигать более высокого максимального уровня, получать больше очков умений, разблокировать новые доски превосходства и использовать дополнительные навыки.

Новый контент сезона посвящён борьбе с Ненавистью Мефисто, которая разрывает Санктуарий. Игроков ждут новые задания, а также сложные режимы «Мучения» для Ямы и экспедиции в Мятежное королевство, предназначенные для самых смелых героев.

Дополнение Vessel of Hatred, вышедшее 4 октября, доступно на всех платформах и включает новый класс — Спиритиста, а также новую основную кампанию.