Diablo 4 06.06.2023
7.7 768 оценок

Геймплейный трейлер первого сезона Diablo 4

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monk70
Новости

Diablo IV вот-вот начнет свой первый сезон с новыми функциями, которые должны предложить сообществу долгосрочный контент. Blizzard выпустила геймплейный трейлер первого сезона: Season of the Malignant.

20 июля игроки смогут впервые познакомиться с сезонным контентом игры. Как и было обещано после первого чата Campfire 16 июня, разработчики начали свои первые шаги по исправлению Diablo 4 и улучшению ее основы.

История начинается после событий Diablo 4, когда по всему Санктуарию начинает появляться новая угроза. Эта Злоба поражает практически все живые существа, превращая их в кровожадных, безмозглых врагов, и новый персонаж по имени Кормонд взял на себя задачу выяснить ее причину. Бывший священник Собора Света, Кормонд ищет помощи у игрока, чтобы уничтожить его источник раз и навсегда.

4
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
AT_Sagor

Я такое в PoE видел, что-то там с грибком, который поражал атлас.

3
Flosstikss

Совпадение?

1
AT_Sagor Flosstikss

Конечно, Близы делают что-то новое, а остальные просто нагло у них воруют.

2
Kamishini1993

Я думал в этом трейлере будут показывать витрины магазина со скинами

0
Wedlor

А это уже сюрприз-механика)

0