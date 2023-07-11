Геймплейный трейлер первого сезона Diablo 4 ©

Diablo IV вот-вот начнет свой первый сезон с новыми функциями, которые должны предложить сообществу долгосрочный контент. Blizzard выпустила геймплейный трейлер первого сезона: Season of the Malignant.

20 июля игроки смогут впервые познакомиться с сезонным контентом игры. Как и было обещано после первого чата Campfire 16 июня, разработчики начали свои первые шаги по исправлению Diablo 4 и улучшению ее основы.

История начинается после событий Diablo 4, когда по всему Санктуарию начинает появляться новая угроза. Эта Злоба поражает практически все живые существа, превращая их в кровожадных, безмозглых врагов, и новый персонаж по имени Кормонд взял на себя задачу выяснить ее причину. Бывший священник Собора Света, Кормонд ищет помощи у игрока, чтобы уничтожить его источник раз и навсегда.