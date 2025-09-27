Геймплейный трейлер в честь запуска события-коллаборации Diablo 4 и Starcraft

Событие уже доступно в игре.

Пару дней назад компания Blizzard сообщила, что с 26 сентября по 10 октября в Diablo 4 будет проходить событие-коллаборация со Starcraft, а сегодня они представили геймплейный трейлер, в котором со всех сторон продемонстрировали новые облики для ваших персонажей.

Все ниже перечисленные комплекты будут продаваться за 2800 платины.

Снаряжение для варвара «Шериф-мятежник»

Снаряжение для друида «Небесный дьявол»

Снаряжение для некроманта «Королева Роя»

Снаряжение для разбойника «Темный прелат»

Снаряжение для волшебника «Высший тамплиер»

Снаряжение для наследника духов «Королева Клинков»

Транспорт и броня для транспорта «Атака зерглингов»

Набор спутника «Заклятый друг»

Кроме того, зайдя во внутриигровой магазин вы сможете забрать несколько бесплатных наград:

Декоративная булава «Длань чистильщика»

Декоративное двуручное древковое оружие «Пекло Чара»

Декоративный двуручный арбалет «Исторгатель паразитов»

Больше подробностей о событии вы можете узнать из материала ниже.