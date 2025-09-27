ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Diablo 4 06.06.2023
Экшен, Ролевая, Вид сверху
7.6 1 579 оценок

Геймплейный трейлер в честь запуска события-коллаборации Diablo 4 и Starcraft

Solstice Solstice

Событие уже доступно в игре.

Пару дней назад компания Blizzard сообщила, что с 26 сентября по 10 октября в Diablo 4 будет проходить событие-коллаборация со Starcraft, а сегодня они представили геймплейный трейлер, в котором со всех сторон продемонстрировали новые облики для ваших персонажей.

Все ниже перечисленные комплекты будут продаваться за 2800 платины.

  • Снаряжение для варвара «Шериф-мятежник»
  • Снаряжение для друида «Небесный дьявол»
  • Снаряжение для некроманта «Королева Роя»
  • Снаряжение для разбойника «Темный прелат»
  • Снаряжение для волшебника «Высший тамплиер»
  • Снаряжение для наследника духов «Королева Клинков»
  • Транспорт и броня для транспорта «Атака зерглингов»
  • Набор спутника «Заклятый друг»

Кроме того, зайдя во внутриигровой магазин вы сможете забрать несколько бесплатных наград:

  • Декоративная булава «Длань чистильщика»
  • Декоративное двуручное древковое оружие «Пекло Чара»
  • Декоративный двуручный арбалет «Исторгатель паразитов»

Больше подробностей о событии вы можете узнать из материала ниже.

C 26 сентября по 10 октября будет проходить событие-коллаборация "Diablo 4 х StarCraft"
0
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий