Геймпленый трейлер и описание новинок 9 сезона Diablo 4 - "Грехи хорадримов"

В 9-м сезоне Diablo 4 «Грехи хорадримов» вам предстоит проникнуть в хорадримские хранилища, спрятанные в кошмарных подземельях Санктуария, и найти реликвии крови, насыщенные скверной Астарота. Сезон стартует уже 1 июля.

Описание обновления доступно ниже.

Искупите грехи хорадримов

У вас появились новые друзья... но и старые враги не дремлют. Они готовы вернуться из небытия и погрузить весь мир в первозданный хаос. Уже 1 июля начнется 9-й сезон «Грехи хорадримов», где вы сможете овладеть хорадримскими чарами и раскрыть страшные тайны прошлого в новой сезонной цепочке заданий. Отыщите и очистите реликвии крови, отравленные скверной Астарота, чтобы он не вернулся в Санктуарий. Кроме того, вас ждут постоянные нововведения, которые затронут кошмарные подземелья в сезонном и вечном мирах. Так, в них появятся новые мини-подземелья — хорадримские хранилища, а также добавится режим для финального этапа игры «Усиливающиеся кошмары» и новые свойства.

Благодарим всех, кто принял участие в тестировании версии 2.3.0 в тестовом игровом мире (PTR). Мы учли ваши отзывы при написании этой статьи. Дополнительные изменения, введенные уже после того, как тестирование на PTR завершилось, отмечены синим цветом.

Искупите старые грехи в новой цепочке заданий

Даже самые прочные оковы рано или поздно разорвутся — таков закон вселенской энтропии. И тогда на свободу может вырваться невообразимый ужас. В 9-м сезоне «Грехи хорадримов» вы отправитесь в Керригар, где повстречаете друида Бриону. Она столкнулась с последствиями выбора, который сделал хорадримский маг Донан, когда заточил Астарота в камень души. Теперь старый враг грозит вернуться и уничтожить все, что дорого Брионе.

Вам предстоит найти и очистить реликвии, пропитанные кровью Астарота, пока до них не добрались демоны.

Чтобы начать цепочку заданий «Еще не угасшие искры», найдите Бриону в Керригаре, на северо-западе от врат странствий. Но сначала пройдите главную кампанию основной игры и создайте нового персонажа в сезонном игровом мире.

В ходе сезонной цепочки заданий вы узнаете, как отпирать врата в загадочные хорадримские хранилища, и углубитесь в архивы древнего и некогда священного ордена. А в Керригаре вас будет ждать хорадримское средоточие — могущественное устройство, где можно проверить уровень сезонной репутации (хорадримских знаний) и забрать награды.

Чтобы накапливать хорадримские знания, зайдите в сезонный мир и убивайте мумии хорадимов в хранилищах, а также особых монстров и боссов. Знания можно получить и за убийство боссов в логовах, но для этого придется открыть сокровищницу побежденного врага.

Кроме того, в сокровищницах боссов из логова, а также в кошмарных подземельях, усиливающихся кошмарах и хорадримских хранилищах вам попадутся хорадримские флаконы. Отнесите их к камнерезу, чтобы обменять на хорадримские знания или создать хорадримские украшения.

Выполняя цепочку заданий, вы получите хорадримский Проводник, который укажет вам путь к хранилищам, спрятанным в кошмарных подземельях.

Настраивайте мощные хорадримские чары

Секреты хорадримов разбросаны по всему миру. Тот, кто знает, куда смотреть и как увидеть, без труда их отыщет. Знайте, что среди позабытых тайн могут скрываться не только кошмары, но и несказанная сила. Она ждет смельчаков, которые не побоятся ею овладеть.

В 9-м сезоне «Грехи хорадримов» вы сможете усиливать своего героя необычным образом: создавать мощные чары и придумывать новые фантастические комбинации способностей. Хорадримские чары состоят из трех основных компонентов и позволяют персонализировать способности. Связывайте их со своими умениями, чтобы обрушивать на врагов не одну, а разом две атаки, которые при этом будут полностью соответствовать вашему стилю игры.

Объединяйте три элемента — катализаторы, насыщения и тайны — и создавайте мощные заклинания.

Катализаторы влияют на базовый эффект заклинания

Насыщения изменяют тип стихийного урона, которое наносит заклинание

Тайны дают заклинанию дополнительный эффект

Многочисленные комбинации катализаторов, насыщений и тайн открывают широчайшие возможности. Чтобы создать хорадримские чары, используйте катализатор, добавьте насыщение для поддержки и три тайны, которые усилят магию. Каждый элемент играет важную роль в итоговом заклинании, что дает невероятный простор для экспериментов. Попробуйте все комбинации, овладейте хорадримской магией и получите невиданную силу.

Чтобы пополнить арсенал хорадримских заклинаний, вам нужно сделать две вещи. Для начала пройдите сезонную цепочку заданий. В процессе вам откроются катализаторы и насыщения. А затем отправляйтесь в хорадримские хранилища, где вы найдете последний компонент — тайны.

Катализаторы

Основной источник силы хорадримских чар.

Катализатор — это основа заклинания, от которой зависят его функции и эффект.

Показатели катализаторов: время восстановления, вероятность удачного удара и бонус на 10-м уровне.

Катализаторы активируются с помощью определенного умения на панели команд. Оно зависит от того, в какую ячейку вы поместили катализатор.

Когда катализатор можно активировать, соответствующее умение на панели команд подсвечивается фиолетовым.

Катализаторам можно придать дополнительные эффекты с помощью насыщений и тайн.

Небесный поток

Астральная магия

Вы пробуждаете оракульскую руну, притягивающую окружающих противников. Затем на область действия обрушиваются 20 звездных волн, каждая из которых наносит урон.

Время восстановления: 15 сек. (11,2 сек. на 20-м уровне).

Вероятность удачного удара: 30% 18%

10-й уровень: вокруг вас периодически падают звезды, которые гарантированно обрушиваются рядом с находящимся вблизи противником, нанося такой же урон.

Расщепление

Тайная магия

Вы создаете чародейский проводник, который выпускает в вас луч энергии, стабильно наносящий урон в течение 8 сек.

Время восстановления: 10 сек. (5,3 сек. на 20-м уровне)

Вероятность удачного удара: 9%

10-й уровень: находящиеся в луче противники замедляются на 50%.

Мощный порыв

Тайная магия

Вы вызываете взрыв маны, наносящий урон и отбрасывающий противников. Сталкивающиеся противники получают дополнительный урон.

Время восстановления: 9 8 сек. (4,3 3 сек. на 20-м уровне)

Вероятность удачного удара: 15%

10-й уровень: эффект отбрасывает противников с огромной силой. В первый раз врезавшись в препятствие, отброшенные цели вызывают малый взрыв маны.

Космическая аномалия

Астральная магия

Пассивный эффект: вы создаете до 5 аномалий, которые испускают частицы, наносящие урон за 4 сек.

Эффект при активации: вы призываете аномалии в одну точку и взрываете их, нанося урон за каждую аномалию.

Частота появления: раз в 5 сек.

Вероятность удачного удара: 20%

10-й уровень: пока существует 5 аномалий, вы получаете неудержимость, а урон от следующего взрыва аномалий удваивается.

Астральный столп

Астральная магия

Вы создаете призрачную колонну, провоцирующую противников в течение 3 сек. Колонна испускает волны, проходящие сквозь врагов и наносящие урон, пока вы не создадите новую колонну или не отойдете достаточно далеко.

Время восстановления: 7 сек.

Вероятность удачного удара: 12%

10-й уровень: спровоцированные противники становятся уязвимыми, а их скорость передвижения повышается.

Насыщения

Эти чары наделяют катализатор силой и магическими эффектами.

Насыщения изменяют тип мгновенного или периодического урона, наносимого катализатором.

На 5-м уровне каждое насыщение получает уникальный бонус, позволяющий катализаторам отключать определенные свойства монстров.

Тлеющий уголь

Ваш катализатор теперь наносит урон от огня и/или горения.

Бонус: катализатор уничтожает вражеские сооружения и с вероятностью 10% воспламеняет землю под противниками, нанося 450% урона от горения за 5 сек. Когда у вас выбрана эта способность, бонус к урону от огня равен самому высокому бонусу к какому-либо виду урона.

5-й уровень: отключает эффект монстров «Леденящий ветер» на 8 сек.

Бесформенная вытяжка

Ваш катализатор теперь наносит урон от темной магии и/или порчи.

Бонус: пораженные противники наносят на 5-10% меньше урона в течение 7 сек. Когда у вас выбрана эта способность, бонус к урону от темной магии равен самому высокому бонусу к какому-либо виду урона.

5-й уровень: отключает эффект монстров «Призыватель» на 8 сек.

Ледниковый нимб

Ваш катализатор теперь наносит урон от холода и/или обморожения.

Бонус: нанося противникам урон, катализатор заставляет их коченеть, замедляя на 15-25%. Данный эффект срабатывает для каждого противника не чаще раза в 1 сек. Когда у вас выбрана эта способность, бонус к урону от холода равен самому высокому бонусу к какому-либо виду урона.

5-й уровень: отключает эффект монстров «Взрывчатка» на 8 сек.

Разъедающий пар

Ваш катализатор теперь наносит урон от яда и/или отравления.

Бонус: когда катализатор наносит противникам урон, они также получают 320% урона от отравления за 4 сек. Для каждого противника срабатывает не чаще раза в 3 сек. Когда у вас выбрана эта способность, бонус к урону от яда равен самому высокому бонусу к какому-либо виду урона.

5-й уровень: отключает эффект монстров «Вампир» на 8 сек.

Громовая частица

Ваш катализатор теперь наносит урон от молнии и/или искр.

Бонус: нанося противникам урон, катализатор поражает еще одну цель поблизости, нанося 320% урона от молнии. Для каждого противника срабатывает не чаще раза в 3 сек. Когда у вас выбрана эта способность, бонус к урону от молнии равен самому высокому бонусу к какому-либо виду урона.

5-й уровень: отключает эффект монстров «Душитель» на 8 сек.

Тайны

Используйте до трех разных тайн, чтобы изменять свойства катализатора.

Тайны могут быть трех уровней редкости: магические, редкие и легендарные.

Эффекты легендарных тайн изменяются в зависимости от катализатора, с которым вы их используете. Исследуйте безграничные возможности, открывая разные варианты.

Тайны относятся к разным категориям, которые также меняют свойства заклинания. Хорадримские украшения, связанные с этими категориями, также дают новые эффекты.

Магический

Горсть щупалец

Удачный удар: урон от вашего катализатора с вероятностью до 35% обездвиживает цель на 5 сек. (+5% за уровень)

Безмятежный камень

При активации катализатор дает неудержимость на 3 сек. (+0,4 сек. за уровень)

Переливающаяся пыль

Ваш катализатор повышает скорость передвижения на 30% во время действия и еще на 5 сек. после его окончания. (+8% за уровень)

Светящийся самоцвет

Когда ваш катализатор наносит противникам урон, он вызывает у них головокружение на 2 сек. (+1 сек. за уровень)

Мутная эссенция

При активации катализатор дает незаметность на 2 сек. (+0,4 сек. за уровень)

Живительная спираль

Раз в 5 сек. урон от вашего катализатора дает укрепление и восполняет вам здоровье в объеме 5% максимального запаса. Срабатывает не больше раза за каждого противника. (+1% за уровень)

Ветер в бутылке

При активации катализатор дает барьер, действующий 4 сек. и поглощающий урон в объеме 30% максимального запаса здоровья. Когда барьер рассеивается, его эссенция возвращается. (+4% за уровень)

Зазубренные колючки

Удачный удар: когда ваш катализатор наносит урон, он с вероятностью до 50% наносит дополнительный урон в объеме 150% вашего урона от шипов (+30% за уровень).

Чувствительная слизь

При активации катализатор повышает максимальную скорость накопления ресурса на 5% в сек. на 10 сек. (+3% за уровень)

Нестабильный кристалл

При активации катализатор повышает сопротивление и максимальное сопротивление стихии используемого насыщения на 10% на 10 сек. (+2% за уровень).

Редкий

Мерцающий проводник

Область действия эффектов катализатора увеличивается на 10%. (+8% за уровень)

Расколотый сердечник

Ваш катализатор на 2,5 сек. отключает эффект монстров «Аура сопротивления урону», но в течение этого времени вы получаете на 10% больше урона. Эффект суммируется. (+0,5 сек. за уровень)

Истощающий крест

Ваш катализатор делает цели уязвимыми на 3 сек. (+1 сек. за уровень)

Мощный сплав

Ваш катализатор уничтожает вражеские барьеры и сбивает противников с ног на 1 сек. после исчезновения барьера (+0,8 сек. за уровень).

Точильное устройство

Удачный удар: когда ваш катализатор наносит урон, он с вероятностью до 50% наносит еще 200% физического урона Вероятность удачного удара вашего катализатора удваивается (+30% за уровень).

Легендарный

Нетонущий шарик

Ваш катализатор получает особый эффект перемещения, позволяющий беспрепятственно проходить сквозь противников в течение 2 сек. (+0,4 сек. за уровень)

«Нетонущий шарик» добавляет следующие эффекты для катализаторов:

Небесный поток: мгновенно перемещает вас в центр оракульской руны и позволяет беспрепятственно проходить сквозь противников.



Расщепление: мгновенно перемещает вас к цели, оставляя в исходной точке чародейский проводник. Во время действия луча и в течение 2 сек. после его исчезновения вы можете беспрепятственно проходить сквозь противников;



Мощный порыв: мгновенно перемещает вас в центр взрыва маны и позволяет беспрепятственно проходить сквозь противников в течение 2 сек. Если вы используете умение ближнего боя, вы мгновенно перемещаетесь к отброшенным противникам.



Астральный столп: мгновенно перемещает вас к цели, оставляет позади призрачную колонну и позволяет беспрепятственно проходить сквозь противников в течение 2 сек. Если вы используете умение дальнего боя, создает вспышку в исходной точке.



Космическая аномалия: мгновенно перемещает вас к месту взрыва, позволяет беспрепятственно проходить сквозь противников и снимает все отрицательные эффекты.

Кошмарная сфера

Ваш катализатор получает особый эффект страха, действующий 4 сек. (+0,4 сек. за уровень)

«Кошмарная сфера» добавляет следующие эффекты для катализаторов:

Небесный поток: звезды на 4 сек. повергают в страх противников, которые избежали действия умения. Когда действие страха завершается, с вероятностью 50% падает еще одна звезда.



Расщепление: повергает в страх противников, которые избежали действия умения, и наносит им на 100% больше урона, пока они находятся под действием страха.



Мощный порыв: снимает с противников эффекты уязвимости и повергает их в страх. Пока они находятся под действием страха, вокруг них происходят малые взрывы маны.



Астральный столп: каждая 9-я волна повергает противников в страх на 4 сек. При этом «Астральный столп» провоцирует противников поблизости и снимает с них эффект страха.



Космическая аномалия: аномалии повергают противников в страх. При контакте они замедляют врагов, избежавших действия умения, на 90% на 4 сек.

Морозное сердце

Ваш катализатор получает особый эффект заморозки, действующий 3 сек. (+0,4 сек. за уровень).

«Морозное сердце» добавляет следующие эффекты для катализаторов:

Небесный поток: оракульская руна «Небесного потока» взрывается и замораживает противников. Когда звезды перестают падать, образуется еще одна руна.



Расщепление: после того как вы применяете «Ускользание» , лучи «Расщепления» замораживают пораженных противников на 3 сек. и повышают вероятность уклонения на 15% на вдвое больший срок.



Мощный порыв: замораживает противников при повторном столкновении на 3 сек.



Астральный столп: вспышка замораживает окружающих противников на 3 сек. при снятии эффекта. Каждая заморозка повышает вероятность удачного удара на 10% на 5 сек. вплоть до 25%.



Космическая аномалия: аномалии с вероятностью 30% вместо взрыва продолжают действовать и замораживают окружающих противников.

Струя пара

Ваш катализатор получает особый эффект оглушения, действующий 1 сек. (+0,4 сек. за уровень)

«Струя пара» добавляет следующие эффекты для катализаторов:

Небесный поток: звезды «Небесного потока» с вероятностью 25% оглушают противников и всегда наносят оглушенным целям критический урон.



Расщепление: один раз оглушает пораженных противников. Это оглушение ошеломляет боссов на 100% сильнее.



Мощный порыв: когда «Мощный порыв» швыряет противников в объекты, они оглушаются и с некоторой вероятностью промахиваются следующими 2 атаками.



Астральный столп: волны с вероятностью 30% оглушают противников на 1 сек. и наносят оглушенным целям гарантированный подавляющий урон.



Космическая аномалия: частицы аномалий наносят урон мгновенно и с вероятностью 25% оглушают противников.

Кровавый талисман

Ваш катализатор получает особый эффект казни, действующий на не являющихся боссами противников с уровнем здоровья 10% или ниже (+2% за уровень).

«Кровавый талисман» добавляет следующие эффекты для катализаторов:

Небесный поток: падение луны казнит не являющихся боссами противников с уровнем здоровья 10% или ниже. Казни сокращают время восстановления ваших умений на 2 сек.



Расщепление: мгновенно казнит не являющихся боссами противников с уровнем здоровья 10% или ниже. Против обычных противников эффект удваивается.



Мощный порыв: взрыв маны от «Мощного порыва» казнит не являющихся боссами противников. Казни повышают скорость перемещения на 70% на 5 сек..



Астральный столп: запускает в подходящих для казни противников, не являющихся боссами, дополнительные волны, которые их казнят.



Космическая аномалия: взрыв казнит не являющихся боссами противников. Казни повышают вашу скорость атаки на 20% на 8 сек.

Создавайте могущественные хорадримские украшения

Знаменитые хорадримские маги умели превращать драгоценные камни в мощные артефакты.

На уровне сложности «Истязание I» или более высоком вы можете найти в хранилищах фолианты хорадримов. Фолианты — это расходуемые предметы, которые обучат вас изготавливать хорадримские украшения с помощью хорадримского камнереза. Украшения затем можно вставить в гнезда. Они дают различные полезные эффекты: например, улучшают хорадримские чары, взрывают противников силами стихий или позволяют получить другие усиления.

Как только вы найдете фолианты и раскроете секрет хорадримских украшений, отправляйтесь к камнерезу в Керригаре и начинайте творить. Самый первый фолиант вы получите в награду за достижение определенного уровня на сезонной панели репутации.

Хорадримские украшения изготавливаются с помощью хорадримских флаконов и осколков самоцветов. Их можно вставить в гнезда амулета и колец.

После тестирования мы ввели в игру еще одно, совершенно новое хорадримское украшение:

Сокрушитель воли

Когда вы наносите физический урон противнику, его дух раскалывается и получаемый им физический урон увеличивается на 40%[x] ед. на 6 сек. Кроме того, эффект срабатывает, когда вы в первый раз наносите урон особому противнику или боссу, а также когда они находятся под действием эффектов контроля.

Комментарий разработчиков:

В этом сезоне мы уделили большое внимание стихийному урону и вариантам развития, которые на нем специализируются. Вот почему мы решили ввести «Сокрушителя воли», чтобы у персонажей с уклоном в физический урон тоже была цель.

Список доступных хорадримских украшений:

Печать контроля

Выбрав как минимум две «Тайны» из школы контроля, вы получаете +45%

к времени действия эффектов контроля и +30%

к вероятности удачного удара.

Печать силы

Выбрав как минимум две «Тайны» из школы мощи, вы получаете +25%

к скорости передвижения и +15%

к вероятности критического удара.

Печать отрицания

Если вы выбрали как минимум две «Тайны» из школы отрицания, ваши барьеры, укрепление и шипы усиливаются на 30%[x].

Хорадримский герб

За каждую выбранную «Тайну» с уникальной школой магии вы получаете +5%

к защите от урона и +1%

к максимальному сопротивлению всем стихиям.

Рог грез

Когда вы тяжело раните или убиваете противника, ваши призванные существа становятся сильнее, увеличиваясь в размерах и нанося на 50%[x] больше урона в течение 4 сек.

Изобличающий свет

Вы наносите на 20%[x] больше и получаете на 10%[x] больше урона от стихий.

Погибель тирана

Когда вы наносите противнику периодический урон, он получает от вас на 0,33%[x] больше периодического урона до самой смерти.

Переходящий отголосок

При получении смертельного урона вы не погибаете, а этот урон отменяется. При этом срабатывает «Мощный порыв», и вы получаете неуязвимость на 3 сек. Эффект срабатывает не чаще раза в 75 сек.

Примечание: «Переходящий отголосок» больше нельзя получить в героическом режиме.

Комментарий разработчиков:

Нам очень важно поддерживать идею и дух героического режима. С радостью услышим ваше мнение о том, что это значит для сообщества игроков!

Идол из глубин

Ваша основная характеристика повышается на 6%[x], максимальный запас здоровья увеличивается на 6%[x] и вы можете беспрепятственно проходить сквозь противников. Но знайте, что в самых мрачных уголках Санктуария вас будут преследовать ювелирные стражи, которых захоронили вместе с реликвией, чтобы защищали ее. Ювелирные стражи, которых призывает «Идол из глубин», больше не будут нападать на вас на тренировочной площадке или после того, как игрок выполнит задачу подземелья. Кроме того, теперь они будут появляться через определенные промежутки времени, а не пару раз случайным образом.

Множественный камень

Применив катализированное мощное умение, вы получаете +30%

к скорости атаки на 10 сек.

Искра творения

Применив катализированное умение, вы получаете 5 ед. основного ресурса.

Озаряющее око

Катализированное умение получает +25%

к сокращению времени восстановления.

Сияющая печать

Ваши «Насыщения» усиливаются на 150%[x].

Клеймо стихий

Ваше катализированное умение наносит 33% урона от стихии вашего насыщения за 3 сек. Удачный удар: урон от стихии вашего насыщения с вероятностью до 33% активирует его вторичный эффект.

Звездный поток

Ваши катализаторы наносят на 100%[x] больше урона. При этом вы теряете контроль над хорадримскими чарами, отчего катализаторы получают случайные виды насыщения.

Исследуйте хорадримские хранилища

Давным-давно древние хорадримы спрятали напитанные кровью реликвии в глубинах кошмарных подземелий — там, где их не коснется рука недостойного. Сейчас они надежно укрыты в хранилищах, и путь к ним найдет только тот, кому достанет мудрости и отваги раскрыть весь их потенциал.

Хорадримские хранилища — многообещающие мини-подземелья, спрятанные в недрах кошмарных подземелий. Внутри вас ждут ценные награды и жуткие мумии. Исследуйте хорадримские гробницы, а потом с боем пробивайтесь наружу. Убивайте демонов и насыщайте столпы хорадримов, чтобы укрепить хорадримскую связь и получить роскошные награды. Но сначала, конечно, нужно выйти победителем из схватки.

Во время сезонной цепочки заданий вы получите Проводник, который укажет путь к хранилищам хорадримских знаний. Но знайте, что внутри спят опасные мумии, которым очень не понравится, что их побеспокоили. Когда вы откроете хранилище, начнется обратный отсчет. У вас будет не так много времени, чтобы осмотреть сокровищницу и сбежать с наградой. А потом реликвии снова будут запечатаны — и на сей раз уже навсегда.

Охота за знанием: как найти хранилища

Итак, вы хотите отыскать хорадримское хранилище в кошмарном подземелье. Есть несколько способов увеличить ваши шансы. Первый — это повысить уровень сложности или уровень «Истязания». А второй (и самый надежный) — это использовать печать кошмара со свойством, которое гарантирует появление хранилища.

Как только вы окажетесь в кошмарном подземелье, Проводник начнет испускать мерцающую вспышку. Она укажет путь к вратам хорадримов. Но знайте, что стоит вам пробудить врата, как на вас тут же нападут чудовища. Победите их, и перед вами появится хорадримский портал. Он-то и перенесет вас в защищенное хранилище.

Битва с кошмарами

И вот вы уже в затхлом хранилище, где полно плесени, пыли и железа. Теперь надо принять несколько важных решений.

Активируйте столп хорадримского артефакта и убейте противников, чтобы завершить начальный этап ритуала. Затем перед вами появится несколько статуй хорадримов, которые улучшат хранилище. Некоторые статуи сохранили свои изначальные свойства, а другие осквернил Астарот: теперь они очень опасны, но также сулят огромную награду.

Чтобы повлиять на хранилище, вам придется пробудить статуи хорадримов. Выбирайте мудро. Чем выше уровень «Истязания», тем больше статуй вы должны выбрать и тем шире выбор.

Когда вы окажетесь в хранилище, у вас будет 100 секунд, чтобы устроить бойню и укрепить хорадримскую связь настолько, насколько получится. Держитесь поближе к столпам, особенно к выбранным заранее, чтобы их насытить. Так вы добьетесь самого высокого уровня связи. Ритуалы столпов можно выполнять в любом порядке. Мы увеличили область, где нужно убивать противников, чтобы игроки быстрее достигали цели.

Когда вы завершите очередной ритуал, то убийства монстров начнут давать еще +2 к хорадримской связи, но только в течение 15 сек. Но будьте осторожнее: каждая смерть сокращает оставшееся время.

В хранилищах также есть жертвенные святилища, которые могут вам пригодиться, — они призывают новых монстров. Когда истечет время, появится один из нескольких боссов. Вам придется сразиться с ним, чтобы выбраться наружу и не потерять хорадримскую связь. Но если вы получите максимальный уровень связи до того, как кончится время, босс появится сразу.

Когда босс падет, вы сможете выбрать великий тайник хорадримов, награды в котором зависят от силы хорадримской связи. К примеру, внутри можно отыскать маревит. А когда вы покинете хранилище, то получите одно из перечисленных ниже усилений, которое продержится до конца кошмарного подземелья. Оно появится среди прочих действующих усилений над панелью команд.

Опыт

Вы получаете дополнительный опыт за убийство монстров.

Репутация

Вы получаете больше одобрения хорадримов за убийство монстров.

Маревит

Вы получаете больше маревита за убийство монстров в этом подземелье.

Золото

Вы получаете на 25% больше золота.

Хорадримские флаконы

За убийство монстров в этом подземелье можно получить хорадримские флаконы.

Выживайте в усиливающихся кошмарах

Кошмары проникают в наши мысли, чтобы затянуть нас в пучину отчаяния. В 9-м сезоне «Грехи хорадримов» персонажей высокого уровня ждет новое испытание. Вам предстоит сойти в глубины ужаса и страданий и испытать там свои навыки.

«Усиливающиеся кошмары» — новый режим для персонажей высокого уровня. Вы должны пройти серию из трех кошмарных подземелий, причем с каждым подземельем кошмар будет усиливаться. Это значит, что свойства пройденных подземелий добавляются к свойствам следующих. Режим доступен только на уровне сложности «Истязание». Но чем выше сложность, тем лучше награда. Пройдите все три подземелья на уровне сложности «Истязание», и в конце пути вас будет ждать вознесенный Астарот собственной персоной.

Чтобы отправиться в усиливающиеся кошмары, вам понадобится печать эскалации. Ее можно получить в награду за сезонную репутацию «Хорадримские знания» или найти, открывая тайники хорадримов в хранилищах на уровне сложности «Истязание I» или более высоком. Активируйте печать, чтобы открыть путь в первое кошмарное подземелье из трех.

Как только вы пройдете первое кошмарное подземелье в режиме «Усиливающиеся кошмары», перед вами появится хорадримский портал с информацией о свойствах следующего подземелья. На уровнях сложности ниже «Истязания» вам достаточно будет пройти последнее подземелье, чтобы завершить режим.

Если вы осмелитесь зайти в усиливающиеся кошмары на уровнях «Истязание», все станет гораздо сложнее. С каждым новым подземельем монстры будут крепчать, а свойства пройденных подземелий — каждый раз переходить на новое подземелье и постепенно накапливаться.

Если вы отправитесь в «Усиливающиеся кошмары» на уровне сложности «Истязание I» и выше, то по завершении третьего подземелья, вы перенесетесь в логово вознесенного Астарота.

Одолейте Астарота еще раз

«Он звал тебя... рыдал, пока слезы не выжгли ему щеки» (Астарот, Diablo IV, акт II)

В конце «Усиливающихся кошмаров» вас ждет встреча с уже знакомым демоном.

Сразитесь с Астаротом и чудовищным слиянием — но берегитесь, потому что они изучили новый опасный прием. Во время битвы Астарот спешится, и вам придется сражаться сразу с двумя ужасающими боссами. Чтобы одержать верх, постоянно двигайтесь, уклоняйтесь и запоминайте новые совместные атаки чудовищ. Кроме того, некоторые свойства кошмарных подземелий могут повлиять на битву с Астаротом, так что не расслабляйтесь.

Если вы победите слияние до того, как убьете Астарота, адская гончая перейдет в режим возрождения: она не погибнет, пока жив ее хозяин, и через некоторое время вернется в бой. Только самые умелые герои смогут одолеть этих боссов. Не стоит недооценивать приспешников Мефисто, особенно таких смертоносных.

Иногда за победу над Астаротом можно получить хорадримское украшение — мощное подспорье в будущих битвах. Дерзайте и сражайтесь с Обожженным Герцогом!

Постоянные изменения в кошмарных подземельях

Подземелья Санкутария подолгу стоят заброшенными, и монстры внутри постепенно мутируют и превращаются в невообразимо жутких тварей. В 9-м сезоне «Грехи хорадримов» подземелья будут существенно переработаны, причем эти изменения останутся и после окончания сезона.

Постоянные изменения

Ниже вы найдете список изменений, которые появятся в игре 1 июля и не исчезнут с началом нового сезона, а также список временных изменений.

Постоянные изменения в вечном и сезонном игровых мирах

Изменения кошмарных подземелий:

Хорадримские хранилища



Усиливающиеся кошмары



Новые свойства кошмарных подземелий

Удобство: мышь и клавиатура при игре на консоли

Новые уникальные предметы для каждого класса

Изменения, которые затронут только 9-й сезон «Грехи хорадримов»

Сезонная цепочка заданий

Хорадримские чары

Хорадримские украшения

Сезонная репутация «Хорадримские знания»

Теперь вы сможете активировать печати кошмара прямо в кошмарном подземелье, как только его пройдете. А значит, вам больше не придется выходить из кошмарного подземелья, чтобы отправиться в новое. Все верно, выхода нет!.. Если только вы не захотите выйти.

Новые свойства кошмарных подземелий

Помимо хранилищ и «Усиливающихся кошмаров», в кошмарных подземельях также появятся новые свойства, которые принесут больше наград. Каждая базовая печать кошмара получит положительное свойство из обновленного и расширенного списка.

Типы свойств

Хорадримские запасы

Появляются сундуки с определенными сокровищами.

Награды: осколки самоцветов, золото, оболы, сезонная валюта, ресурсы.

Поиск артефактов

Появляются особые предметы, которые при сборе улучшают тайник со снаряжением.

Награды: оружие, украшения, доспехи.

Святилища силы

Появляются дополнительные святилища определенного типа.

Могут появиться святилища следующих типов: орудийные, взрывной волны, поддержания, смерти и защиты.

Прочее

Благословение мудрости: после смерти монстры с некоторой вероятностью оставляют частицу опыта. В подземелье появляется колодец опыта.

Алчное вторжение: в подземелье ворвется несколько алчных гоблинов.

Хорадимское хранилище: в подземелье гарантировано появится хорадримское хранилище.

Добудьте новые уникальные предметы

В игре появятся новые мощные уникальные предметы, достойные легендарных истребителей демонов.

Варвар

Копыта горного бога (уникальные сапоги)

Свойства:

Базовое: атаки сокращают время восстановления «Ускользания» на 2,5 сек.

+17,5-23% к скорости передвижения

+16-25% к скорости базовых атак

+7-10 ед. ярости в секунду

+2-3 к уровню «Воинственности»

Радиус поражения базовых умений — 150

Уникальное свойство:

Когда вы достигаете максимального запаса ярости, она начинает стремительно расходоваться, пока не иссякнет. Ваши базовые умения поражают ближайших противников и наносят на 70-100%[x] больше урона.

Друид

Гниющий хранитель Света (уникальное двуручное оружие)

Свойства:

Базовое: +110% к урону отравленным противникам

+18-22% к силе воли

+406-550% к урону от яда

+26-35% к вероятности того, что «Сокрушение» поразит цель дважды

Затраты ресурса снижаются на 26-35%

Уникальные свойства:

«Сокрушение» создает лужу, которая гарантировано подавляет противников и наносит урон от отравления в объеме 200-600% урона от «Сокрушения» за 7 сек. Лужа появляется только в том случае, если рядом с вами нет другой такой же. «Сокрушение» разбрызгивает лужи поблизости, нанося 20-60% их общего урона противникам в этих лужах и вокруг них. Чем больше радиус «Сокрушения», тем шире лужа и область брызг.

Некромант

Длань Наза (уникальные перчатки)

Свойства:

+77,5-100% к урону скелетов-магов

+10,5-15% к скорости атаки

+424-457 к максимальному запасу здоровья

+2-4 к уровню «Мастера скелетов-магов»

Уникальные свойства:

Если вы приносите в жертву и скелетов-воинов, и големов, количество скелетов-магов увеличивается на 1 за каждого принесенного в жертву прислужника.

Атаковав противников 25 раз и не погибнув, скелет-маг улучшается до скелета – верховного мага.

Скелеты — верховные маги телепортируются на безопасное расстояние, когда их атакуют, а их атаки время от времени наносят на 50-100% больше урона основной цели и поражают еще до 3 противников. Время между разлетающимися на снаряды атаками снижено на 50%. Скелеты — верховные маги получают неудержимость на 1 сек. после телепортации. Верховные маги становятся слегка крупнее.

Разбойник

Маска смерти Нирмитрука (уникальный шлем)

Свойства:

+424-457 к максимальному запасу здоровья

+2-3 к уровню «Шквала»

+16-25 к скорости передвижения

+224-296 к броне

Уникальное свойство:

Если у вас не хватает энергии, вы можете применить «Шквал», потратив 8% 10% запаса здоровья. Когда вы расходуете здоровье, чтобы применить «Шквал», он наносит на 50-70% 30-50% больше урона, при этом ваша скорость атаки повышается на 50% на 5 сек.

Комментарий разработчиков:

Eсли у игрока нет ни энергии, ни достаточного количества здоровья, «Шквал» применить не удастся.

Волшебник

Змеиный зрачок (уникальный амулет)

Свойства:

Базовое: +30% к сопротивлению всем стихиям

Базовое: +2 к количеству голов гидр при применении умения

+11,5-15,7% к интеллекту

+10,5%-15,0% к скорости атаки

+77,5-100% к урону от умений пиромантии

+1-2 к уровню «Старинных уз»

Уникальное свойство:

«Гидра» теперь считается основным умением и всегда призывает гидру с 3 головами. Атаки этой гидры вызывают взрывы при попадании.

Если вы можете призвать гидру более чем с 3 головами, за каждую лишнюю голову гидра вместо этого увеличивается в размерах и наносит на 50-100%[x] больше урона.

Наследник духов

Набедренная повязка Балазана (уникальные поножи)

Свойства:

+107-121 к ловкости

+424-457 к максимальному запасу здоровья

+268-373 к эффекту шипов

+2-3 к уровню «Бастиона»

Уникальные свойства:

Каждая атака наносит противникам вблизи 100-150% урона от эффекта шипов и урон от отравления в размере 100% этого урона за 3 сек.

За каждый раз, когда срабатывают ваши шипы, урон от отравления увеличивается на 100% на 5 сек. Максимальный бонус — 300%.

Где добыть новые уникальные предметы

Повышена вероятность получить перечисленные уникальные предметы за победу над следующими боссами:

Чудовище во льду

Копыта горного бога

Маска смерти Нирмитрука

Варшан

Гниющий хранитель Света

Набедренная повязка Балазана

Андариэль

Длань Наза

Змеиный зрачок

Дюриэль

Длань Наза

Змеиный зрачок

Уривар

Копыта горного бога

Гниющий хранитель Света

Маска смерти Нирмитрука

Набедренная повязка Балазана

Вестник Ненависти

Длань Наза

Змеиный зрачок

Освойте реликварий «Грехи хорадримов»

В этом сезоне вас ждет абсолютно новый реликварий боевого пропуска и несколько реликвариев премиального боевого пропуска.

Реликварий боевого пропуска «Грехи хорадримов» будет доступен абсолютно всем. В нем вы найдете такие великолепные награды, как транспорт «Эвентин», броню для транспорта «Доспехи ночного убийцы» и портал в город «Дверь железного демона».

Приобретите набор премиального боевого пропуска за 1000 платины, чтобы сразу получить доступ ко всем трем премиальным реликвариям: «Оружие», «Звери» и «Доспехи». Однако имейте в виду, что если вы купите один из этих реликвариев отдельно, то уже не сможете приобрести набор.

Набор боевого пропуска Deluxe

Цепи могут выглядеть невероятно грозно... особенно на крыльях. Приобретите набор боевого пропуска Deluxe за 2800 платины, чтобы получить крылья «Цепи железного демона» и не только. В набор входит:

Мгновенный доступ к комплекту доспехов* для каждого класса «Железный демон»

Крылья «Цепи железного демона» для каждого класса

Козел отпущения (питомец)

Доступ к реликвариям «Оружие», «Звери» и «Доспехи»

*Прочие предметы в реликвариях необходимо открыть с помощью жетонов одобрения.

Открывайте награды за сезонный поход

Окропляя земли Санктуария кровью демонов, вы будете зарабатывать награды сезонного похода.

Выполняйте задачи, чтобы добыть сокровища, достойные защитников Санктуария, — например, ослепительную искру. А за 6-ю главу сезонного похода вы получите питомца — пса Данте, который не только лает, но и кусает, причем очень больно. Он станет лучшим другом любому страннику.

Помните: для того чтобы получить награды, не нужно выполнять все задачи каждой главы сезонного путешествия.

Благословения 9-го сезона «Грехи хорадримов»

Выполняя задания сезонного похода, вы рано или поздно откроете сезонные благословения и тлеющий пепел. Тлеющий пепел можно получить в числе прочих наград за выполнение задач похода. Заработав достаточно пепла, вы сможете обменять его на следующие благословения:

Урна диковинок: повышает вероятность получить еще один предмет при покупке у торговца диковинками.

Урна символов: с некоторой вероятностью дает еще одно усиление во время улучшения символов.

Урна эскалации: повышает вероятность получить дополнительные предметы снаряжения за победу над Астаротом.

Урна ветеранов: увеличивает количество хорадримских флаконов в хорадримских подвесках.

Урна хранилищ: повышает вероятность найти дополнительную печать эскалации в хорадримских хранилищах.

Одежды из легенд в лавке Теджал

В магазине воцарилась прохлада — то что нужно посреди жаркого лета. С новым снаряжением, доспехами, аксессуарами, транспортом и наборами брони для транспорта вы будете уничтожать монстров особенно стильно. Загляните к Тежал после 22:00 МСК 1 июля, чтобы увидеть новый товар. Знайте, что вам стоит делать это почаще: ассортимент будет обновляться в течение всего 9-го сезона «Грехи хорадримов».

Среди таких редких диковинок из дальних краев Санктуария — набор питомца «Престиж Азули», куда входит питомец Азуль, трофей транспорта «Герб Азули» и эмблема «Ее Хитрейшество». Этот набор можно приобрести в лавке Теджал за 3000 платины.

Истребляйте демонов красиво с NVIDIA DLSS 4

Битва за Санктуарий становится особенно зрелищной. В 9-м сезоне «Грехи хорадримов» мы вводим поддержку NVIDIA DLSS 4 с механизмом Multi-Frame Generation.

Технологии DLSS Frame Generation и NVIDIA Reflex работали в Diablo IV с самого запуска. Они повышали частоту кадров на максимум и при этом сокращали задержку обработки, благодаря чему бои с демонами становились быстрее, а управление — отзывчивее. В прошлом году мы добавили в Санктуарий трассировку лучей, чтобы ваши странствия стали зрелищными и динамичными, как никогда прежде.

1 июля версия 2.3.0 привнесет в игру встроенную поддержку DLSS 4 с технологией Multi Frame Generation, которая значительно улучшает производительность. Прежде ее приходилось включать через приложение NVIDIA.

Надеемся, вас порадуют новые визуальные эффекты, пока вы будете прорубать себе путь через полчища демонов!

Руководства сообщества для сезона «Грехи хорадримов»

Если вам нужен совет эксперта касательно того, как продвигаться по текущему сезону, рекомендуем обратиться к нашим руководствам сообщества. Там вы найдете рекомендации и подсказки насчет развития персонажей, причем на любом этапе игры — от самого начала до финальных шагов!

Пришло время грехов!

Команда разработчиков Diablo IV