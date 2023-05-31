Diablo 4 06.06.2023
7.7 411 оценок

Генеральный директор Diablo 4 обещает сюрприз перед запуском игры

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butcher69
Новости

Вокруг Diablo 4 от Blizzard Entertainment поднялся большой ажиотаж, будь то из-за сильных отзывов или отсутствия достойного продолжения с 2012 года. В настоящее время предварительная загрузка доступна на всех платформах, а ранний доступ для владельцев Ultimate и Deluxe Edition откроется через пару дней. Однако, по словам генерального директора Diablo Рода Фергюссона, нас ждет еще один сюрприз.

В новом твите он лукаво спрашивает Даниэлу Родригес, директора по глобальному маркетингу Diablo: "Мы все еще говорим, что Diablo 4 выйдет завтра вечером? Люди будут очень удивлены, поэтому я не хочу портить им настроение, говоря об этом слишком рано. Просто проверяю..."

Есть несколько вариантов. Может выйти трейлер к первому сезону, выход которого запланирован на середину или конец июля. Также может быть показан новый кинематографический трейлер, хотя будет ли он похож на невероятный анонсирующий трейлер, пока неизвестно. Может быть подтверждено появление Diablo, главного злодея серии. Или ранний доступ будет перенесен и начнется 1 июня, а не 2 июня.

Время покажет, так что следите за новостями. Обладатели стандартного издания смогут поиграть в новую Diablo 6 июня для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и ПК.

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Комментарии: 24
Ваш комментарий
zealman

Сервера снова упадут, вот так сюрприз будет))

13
Оldk

это уже база

1
MovableAlbin

маловероятно, учитывая, что на бесплатной бэтке не упали и не было ни одной очереди.

1
Lucrise

опять кого-то сделают геем?

6
Talendor3

Диабло)

1
luVol Talendor3

Скажут Лилит это транс

1
Freund Benno

Генерального директора

0
Aellie

Больше доната?

5
Strannik110

Падение серверов?? Повышение цен на донат?? Может быть какие-то баги будут???

3
Flosstikss

Одни нытики в чате!

2
Niphestotel

МБ анонс нового класса к первому сезону?

2
DestryDes

Вау четвертая часть уже выходит, вот это круто!

1
Sneaky Pete

Из ок Баттлв пропала д4 ) сюрприз )))

1
-zotik-

проблема с серверами? да не, не сюрприз, привыкли уже

0
ForsakenOne

Фистинг варваров?

0
Cheburashka

Отрубят всем русские акки кто сделал предзаказ :)

0
wianewa

Такой же сюрприз как с Овервотчем?

0
Олег Соколов86

Был слушок а том что после максимальной прокачки героя его можно будит возвысить то есть, я так понял будит выбор демон или ангел:) и новая ветка прокачки.

-1
nodas

Нет такого пока, ибо один стример уже взял кап, и даже прошел сложное подземелье.

0
Flosstikss

тебе приснилось это? такого не обещали

1
Agent Qracle

Лица запускающих и ждущих по нескольку часов имаджинировали?

-1
xXHASLXx

сюрприз русские не запустят игру, им удалят аккаунты,тем кто купил поздравляю вы лохи, средства кста близард вам не вернёт))))

-1
yrroodd

Какой сюрприз? Почасовая оплата?

-2
Оldk

поминутная

0