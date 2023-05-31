Генеральный директор Diablo 4 обещает сюрприз перед запуском игры

Вокруг Diablo 4 от Blizzard Entertainment поднялся большой ажиотаж, будь то из-за сильных отзывов или отсутствия достойного продолжения с 2012 года. В настоящее время предварительная загрузка доступна на всех платформах, а ранний доступ для владельцев Ultimate и Deluxe Edition откроется через пару дней. Однако, по словам генерального директора Diablo Рода Фергюссона, нас ждет еще один сюрприз.
В новом твите он лукаво спрашивает Даниэлу Родригес, директора по глобальному маркетингу Diablo: "Мы все еще говорим, что Diablo 4 выйдет завтра вечером? Люди будут очень удивлены, поэтому я не хочу портить им настроение, говоря об этом слишком рано. Просто проверяю..."
Есть несколько вариантов. Может выйти трейлер к первому сезону, выход которого запланирован на середину или конец июля. Также может быть показан новый кинематографический трейлер, хотя будет ли он похож на невероятный анонсирующий трейлер, пока неизвестно. Может быть подтверждено появление Diablo, главного злодея серии. Или ранний доступ будет перенесен и начнется 1 июня, а не 2 июня.
Время покажет, так что следите за новостями. Обладатели стандартного издания смогут поиграть в новую Diablo 6 июня для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и ПК.
Сервера снова упадут, вот так сюрприз будет))
это уже база
маловероятно, учитывая, что на бесплатной бэтке не упали и не было ни одной очереди.
опять кого-то сделают геем?
Диабло)
Скажут Лилит это транс
Генерального директора
Больше доната?
Падение серверов?? Повышение цен на донат?? Может быть какие-то баги будут???
Одни нытики в чате!
МБ анонс нового класса к первому сезону?
Вау четвертая часть уже выходит, вот это круто!
Из ок Баттлв пропала д4 ) сюрприз )))
проблема с серверами? да не, не сюрприз, привыкли уже
Фистинг варваров?
Отрубят всем русские акки кто сделал предзаказ :)
Такой же сюрприз как с Овервотчем?
Был слушок а том что после максимальной прокачки героя его можно будит возвысить то есть, я так понял будит выбор демон или ангел:) и новая ветка прокачки.
Нет такого пока, ибо один стример уже взял кап, и даже прошел сложное подземелье.
тебе приснилось это? такого не обещали
Лица запускающих и ждущих по нескольку часов имаджинировали?
сюрприз русские не запустят игру, им удалят аккаунты,тем кто купил поздравляю вы лохи, средства кста близард вам не вернёт))))
Какой сюрприз? Почасовая оплата?
поминутная