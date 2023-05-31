Генеральный директор Diablo 4 обещает сюрприз перед запуском игры ©

Вокруг Diablo 4 от Blizzard Entertainment поднялся большой ажиотаж, будь то из-за сильных отзывов или отсутствия достойного продолжения с 2012 года. В настоящее время предварительная загрузка доступна на всех платформах, а ранний доступ для владельцев Ultimate и Deluxe Edition откроется через пару дней. Однако, по словам генерального директора Diablo Рода Фергюссона, нас ждет еще один сюрприз.

В новом твите он лукаво спрашивает Даниэлу Родригес, директора по глобальному маркетингу Diablo: "Мы все еще говорим, что Diablo 4 выйдет завтра вечером? Люди будут очень удивлены, поэтому я не хочу портить им настроение, говоря об этом слишком рано. Просто проверяю..."

Есть несколько вариантов. Может выйти трейлер к первому сезону, выход которого запланирован на середину или конец июля. Также может быть показан новый кинематографический трейлер, хотя будет ли он похож на невероятный анонсирующий трейлер, пока неизвестно. Может быть подтверждено появление Diablo, главного злодея серии. Или ранний доступ будет перенесен и начнется 1 июня, а не 2 июня.

Время покажет, так что следите за новостями. Обладатели стандартного издания смогут поиграть в новую Diablo 6 июня для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и ПК.