Diablo 4 06.06.2023
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Генеральный менеджер Diablo 4 намекает на "секретный анонс" во время трансляции на этой неделе

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butcher69
Новости

Генеральный менеджер франшизы Diablo Род Фергюссон сообщает о специальном анонсе Diablo 4, который, по всей видимости, состоится во время прямой трансляции разработчиков на этой неделе.

Blizzard проведет трансляцию с разработчиками Diablo 4 в этот четверг, 20 апреля, и теперь стало известно, что оно будет длиться целых 90 минут и будет содержать подробности об эндгейме, бета-версии, касающиеся классов и подземелий, и многое другое.

На прошлой неделе мы узнали подробности о том, какие именно изменения вносятся в Diablo 4 на основе отзывов участников бета-тестирования. Изменения обширны и разносторонни, от балансировки классов до дизайна подземелий и пользовательского интерфейса, но, очевидно, еще многое предстоит обсудить. И, судя по всему, гораздо больше.

В твите выше менеджер сообщества Diablo Адам Флетчер анонсирует "большое" шоу на четверг, обещая длительное глубокое погружение в ключевые аспекты Diablo 4. А в цитируемом твите Фергюссон еще больше нагнетает обстановку, намекая на то, что звучит как довольно значительный анонс.

Фанаты Diablo 4, конечно же, безответственно строят догадки о том, что может быть раскрыто во время шоу. Некоторые считают, что это будет новый класс, в частности класс паладин, другие полагают, что Blizzard может перенести период раннего доступа на май, а третьи считают, что может быть еще одна бета-версия, посвященная эндшпилю.

Если вы хотите принять участие в прямой трансляции Diablo 4, а похоже, что вы этого хотите, заходите на официальные каналы Blizzard на Twitch или YouTube в этот четверг в 21:00 по МСК

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
Solstice

Я думаю или новый класс представят или, возможно, какие-то намеки на первое DLC.

6
Sneaky Pete

про dlc уже все понятно … будет новый класс - они уже обещали

0
Niphestotel

Не думаю насчет длс, рано, а вот могут рассказать о первом сезоне, насчет класса, когда они показывали раньше вещи во время отчетов, там мелькали усиления на паладина, но паладина, так и не появилось среди классов, мб что то про него и скажут)

2
Бенедикт Вольфрамович

Лучше бы анонсировали оффлайн режим

2
Niphestotel

Забудь, даже на консолях его уже нет)

2
Sneaky Pete

Неплохо, посмотрим что там будет

0
Лунамария

вот бы это был ещё один бета тест, только с новыми локациями

0
Sneaky Pete

2 июня начнётся )

2
StarDNikolaevich Sneaky Pete

Как говорится, любой каприз за ваши деньги)

0
Sneaky Pete StarDNikolaevich

А чего… норм)

0
Flosstikss

Ждем ждем

0
Олег Соколов86

Нет зделают абсолютно бесплатный онлайн режим :()

0
SR388

Анонс Диабло 5, не иначе.

-2