Генеральный менеджер Diablo 4 намекает на "секретный анонс" во время трансляции на этой неделе ©

Генеральный менеджер франшизы Diablo Род Фергюссон сообщает о специальном анонсе Diablo 4, который, по всей видимости, состоится во время прямой трансляции разработчиков на этой неделе.

Blizzard проведет трансляцию с разработчиками Diablo 4 в этот четверг, 20 апреля, и теперь стало известно, что оно будет длиться целых 90 минут и будет содержать подробности об эндгейме, бета-версии, касающиеся классов и подземелий, и многое другое.

На прошлой неделе мы узнали подробности о том, какие именно изменения вносятся в Diablo 4 на основе отзывов участников бета-тестирования. Изменения обширны и разносторонни, от балансировки классов до дизайна подземелий и пользовательского интерфейса, но, очевидно, еще многое предстоит обсудить. И, судя по всему, гораздо больше.

В твите выше менеджер сообщества Diablo Адам Флетчер анонсирует "большое" шоу на четверг, обещая длительное глубокое погружение в ключевые аспекты Diablo 4. А в цитируемом твите Фергюссон еще больше нагнетает обстановку, намекая на то, что звучит как довольно значительный анонс.

Фанаты Diablo 4, конечно же, безответственно строят догадки о том, что может быть раскрыто во время шоу. Некоторые считают, что это будет новый класс, в частности класс паладин, другие полагают, что Blizzard может перенести период раннего доступа на май, а третьи считают, что может быть еще одна бета-версия, посвященная эндшпилю.

Если вы хотите принять участие в прямой трансляции Diablo 4, а похоже, что вы этого хотите, заходите на официальные каналы Blizzard на Twitch или YouTube в этот четверг в 21:00 по МСК