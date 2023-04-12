Глава Diablo 4 разъясняет про сезонный сюжетный контент: "это не новая кампания" ©

В сезонных выпусках Diablo 4 появится новый сюжетный контент, но босс франшизы Род Фергюссон говорит, что он не будет соответствовать уровню кампании.

Фергюссон написал в Твиттере, что хочет "управлять ожиданиями" после того, как "некоторые люди неправильно истолковали" недавнюю статью о Diablo 4 на Game Informer. "История, на которую ссылается Джо Пипиора в Сезонах, - это новые квестовые линии, которые помогают создать контекст для новых сезонных механик, а не новая кампания", - уточнил Фергюссон.

Пипиора сказал, что ежеквартальные сезонные обновления будут сопровождаться новым сюжетным контентом, но важная деталь, которая, кажется, потерялась в некоторых обсуждениях, заключается в том, что этот незначительный сюжетный материал будет просто объяснять контент, доступный в других частях этого сезона. Другими словами, каждый сезон не будет начинаться с собственного индивидуального подсюжета.

В последующих твитах Фергюссон подтвердил, что эти новые сезонные квестовые линии будут "частью бесплатного сезона". Он добавил, что в будущем Blizzard подробнее обсудит живой контент Diablo 4 и планирует предложить как сезоны, так и расширения. Исходя из обновлений Diablo 3, мы можем предположить, что новый контент кампании будет связан с расширениями, а сезоны будут больше сосредоточены на добыче лута и тому подобном, но все еще нужны подробности.