Глава разработки Diablo 4 потратил на игру больше 1500 часов, но так и не получил самую последнюю ачивку

Руководитель разработки Diablo 4 Род Фергюссон поделился своей игровой статистикой через социальные сети. Вряд ли для кого-то это станет сюрпризом, но чаще всего он играет в своей проект, отдавая ему не только рабочее время. Спустя два года после релиза Diablo 4 он провел за игрой уже больше 1500 часов.
Если быть еще точнее,Фергюссон потратил на Diablo 4 60 дней, 20 часов и 26 минут. Несмотря на столь внушительное время, ему всё ещё не покорилась одна из 35 доступных ачивок, из-за чего его общий счёт трофеев на Xbox составляет 1550 из возможных 1650 очков.
Фергюссон надеется, что события девятого сезона помогут ему наконец завершить коллекцию достижений, но пока неизвестно, какая именно награда остаётся для него недосягаемой. Некоторые пользователи предполагают, что речь идёт о Fearless Combatant, требующем 10 убийств в PvP-режиме «Хардкор» — одном из самых рискованных форматов, при котором гибель персонажа означает его полную потерю.
На фоне этого признания в комментариях уже появились игроки, утверждающие, что их личные показатели значительно превосходят цифры Фергюссона — тем самым подчёркивая, насколько хардкорное сообщество Diablo 4 остаётся непреклонным в своём стремлении к абсолютному прогрессу.
Что за глупость думать, что создатель должен быть равным или лучше своего создания.
Что за глупость думать, что кто-то думает что создатель должен быть равным или лучше своего создания. В посте про это ни слова.))
читать меж строк уметь нужно вам мой юный подован.))
Надумывать меньше надо, что что-то да есть между строк, мой умный мастер-джедай.
всмысле предполагают? а открыть список ачивок у него и посмотреть не судьба?
открой, посмотри, поделись с нами) или не судьба?)
После часов 70 игра надоела. Яхз как можно столько в одну игру гамать
Поиграл 2 -3 дня в следующую игру , Поиграл 2 -3 дня в следующую , Поиграл 2 -3 дня в следующую ......каникулы большие
61 день х 24 часа = 1464 часов.......
максимализм в действии))
Дикуха какая то:
Fearless Combatant это внутриигровая ачивка, а на фотке и в тексте пишут за достижения Xbox 34 из 35
каким образом ему 9й сезон поможет закрыть PVP ачивку?
Типичная новость на PG.
А может эту новость писал ИИ..
Он или до 300лвл не качнулся или до 50го на хардкоре - это две самые сложные из тех 35.
Ну и ладненько.
уже то что он играет в свое детище само по себе хорошо