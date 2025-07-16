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Diablo 4 06.06.2023
Экшен, Ролевая, Вид сверху
7.5 1 537 оценок

Глава разработки Diablo 4 потратил на игру больше 1500 часов, но так и не получил самую последнюю ачивку

Gutsz Gutsz

Руководитель разработки Diablo 4 Род Фергюссон поделился своей игровой статистикой через социальные сети. Вряд ли для кого-то это станет сюрпризом, но чаще всего он играет в своей проект, отдавая ему не только рабочее время. Спустя два года после релиза Diablo 4 он провел за игрой уже больше 1500 часов.

Если быть еще точнее,Фергюссон потратил на Diablo 4 60 дней, 20 часов и 26 минут. Несмотря на столь внушительное время, ему всё ещё не покорилась одна из 35 доступных ачивок, из-за чего его общий счёт трофеев на Xbox составляет 1550 из возможных 1650 очков.

Фергюссон надеется, что события девятого сезона помогут ему наконец завершить коллекцию достижений, но пока неизвестно, какая именно награда остаётся для него недосягаемой. Некоторые пользователи предполагают, что речь идёт о Fearless Combatant, требующем 10 убийств в PvP-режиме «Хардкор» — одном из самых рискованных форматов, при котором гибель персонажа означает его полную потерю.

На фоне этого признания в комментариях уже появились игроки, утверждающие, что их личные показатели значительно превосходят цифры Фергюссона — тем самым подчёркивая, насколько хардкорное сообщество Diablo 4 остаётся непреклонным в своём стремлении к абсолютному прогрессу.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
Egik81

Что за глупость думать, что создатель должен быть равным или лучше своего создания.

5
zudmitt

Что за глупость думать, что кто-то думает что создатель должен быть равным или лучше своего создания. В посте про это ни слова.))

2
Egik81 zudmitt

читать меж строк уметь нужно вам мой юный подован.))

zudmitt Egik81

Надумывать меньше надо, что что-то да есть между строк, мой умный мастер-джедай.

1
Юрий Пенкин

всмысле предполагают? а открыть список ачивок у него и посмотреть не судьба?

1
kedmaker

открой, посмотри, поделись с нами) или не судьба?)

Nereteresis

После часов 70 игра надоела. Яхз как можно столько в одну игру гамать

1
Pastoral

Поиграл 2 -3 дня в следующую игру , Поиграл 2 -3 дня в следующую , Поиграл 2 -3 дня в следующую ......каникулы большие

Pastoral
он провел за игрой уже больше 1500 часов.
на скрине 60 дней 20 часов

61 день х 24 часа = 1464 часов.......

1
нитгитлистер

максимализм в действии))

1
ZooL22

Дикуха какая то:

Fearless Combatant это внутриигровая ачивка, а на фотке и в тексте пишут за достижения Xbox 34 из 35

Фергюссон надеется, что события девятого сезона помогут ему наконец завершить коллекцию достижений

каким образом ему 9й сезон поможет закрыть PVP ачивку?

Типичная новость на PG.

1
Pastoral

А может эту новость писал ИИ..

1
ZooL22

Он или до 300лвл не качнулся или до 50го на хардкоре - это две самые сложные из тех 35.

sa1958

Ну и ладненько.

Talendor3

уже то что он играет в свое детище само по себе хорошо