Глава разработки Diablo 4 потратил на игру больше 1500 часов, но так и не получил самую последнюю ачивку

Руководитель разработки Diablo 4 Род Фергюссон поделился своей игровой статистикой через социальные сети. Вряд ли для кого-то это станет сюрпризом, но чаще всего он играет в своей проект, отдавая ему не только рабочее время. Спустя два года после релиза Diablo 4 он провел за игрой уже больше 1500 часов.

Если быть еще точнее,Фергюссон потратил на Diablo 4 60 дней, 20 часов и 26 минут. Несмотря на столь внушительное время, ему всё ещё не покорилась одна из 35 доступных ачивок, из-за чего его общий счёт трофеев на Xbox составляет 1550 из возможных 1650 очков.

Фергюссон надеется, что события девятого сезона помогут ему наконец завершить коллекцию достижений, но пока неизвестно, какая именно награда остаётся для него недосягаемой. Некоторые пользователи предполагают, что речь идёт о Fearless Combatant, требующем 10 убийств в PvP-режиме «Хардкор» — одном из самых рискованных форматов, при котором гибель персонажа означает его полную потерю.

На фоне этого признания в комментариях уже появились игроки, утверждающие, что их личные показатели значительно превосходят цифры Фергюссона — тем самым подчёркивая, насколько хардкорное сообщество Diablo 4 остаётся непреклонным в своём стремлении к абсолютному прогрессу.