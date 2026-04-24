Голос Санктуария: Jackson и Blizzard представили лимитированную гитару к выходу Diablo 4: Lord of Hatred

К выходу дополнения Lord of Hatred для Diablo 4 компании Jackson Guitars и Blizzard Entertainment подготовили совместный проект — лимитированную электрогитару Kelly «Lord of Hatred». Релиз инструмента запланирован на 28 апреля 2026 года и приурочен к расширению игровой вселенной.
Инструмент украшен портретом Мефисто, кроваво-красной окантовкой и инкрустацией в виде демонических рун, что объединяет мрачную атмосферу Санктуария с профессиональным звуком. Гитара серии X имеет сквозной кленовый гриф, деку из ньято и один активный хамбакер Jackson для мощного звучания. Конструкция дополнена фиксированным бриджем, что гарантирует стабильный строй даже при самой скоростной игре.
Тираж модели ограничен 300 экземплярами по всему миру, а цена составляет $1299. В комплекте идет фирменный чехол — это делает новинку желанным коллекционным предметом для фанатов Diablo и тяжелой музыки.
гитара, по факту, - шляпа китайская. даже не из махагона за такие деньги, а из нятона как самый дешманский нонейм. колки - дешман, даже чехол простой без принта по игре.
К игре, "убивающей" запястья яростным скликиванием, продают мерч, требующий идеально работающих запястий.
Гении маркетинга.
Китайские барыги-перекупы довольны, да.
Какой-то анекдот про Ленина и крестьян, а не маркетинг.
Странно, зачем фанатам Диабло гитара? Я понимаю такой подгон фанатам Соулсов- они бы оценили.Вечно их тянет проходить соусы на чем угодно, кроме игровых девайсов