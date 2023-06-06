Графику и производительность релизной версии Diablo 4 сравнили на консолях и ПК ©

Как выглядит графика в Diablo 4 на разных платформах? Если вас интересовал этот вопрос, то у ElAnalistaDeBits уже готов ответ на это - блогер сравнил последний хит Blizzard на консолях и PC.

Diablo 4 работает в разрешении 1440p, при 60 fps на Xbox Series S. Владельцы XSX и PS5 получают более высокое разрешение (2160p), при этом частота кадров имеет такое же значение. Тесты в видео ниже были проведены на ПК с RTX 4060Ti, 32 ГБ DDR5 и i9 12900K на борту.

Согласно анализу ElAnalistadeBits, XSX и PS5 обеспечивают качество графики на уровне настроек High/Ultra с ПК. В целом, можно сказать, что Blizzard проделала хорошую работу по переносу игры на консоли — на всех версиях, включая Series S, Diablo 4 работает с очень удовлетворительной плавностью анимации (60 fps). Лишь изредка появляются микрофризы. Блогер высоко оценивает достижения Blizzard в оптимизации игры на всех платформах.

На консолях разработчики предусмотрели только один графический режим. Стоит отметить отличное качество графики и на самой слабой платформе в этом списке. Текстуры на Xbox Series S выглядят почти так же хорошо, как на PS5 и XSX, качество теней лишь немного хуже, чем на более мощных консолях, а частота кадров остается очень стабильной даже в самых крупных сражениях.

"Diablo 4 предлагает одну из лучших известных нам оптимизаций на консолях и ПК. Без тени сомнения, игра доставит массу удовольствия, независимо от того, какую платформу вы выберете". - утверждает ElAnalistaDeBits.