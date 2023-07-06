Гринд в эндгейме Diablo 3 был лучше - так считают игроки Diablo 4 ©

Прошел ровно месяц с момента выхода Diablo 4, а это значит, что все больше людей могут похвастаться тем, что прошли кампанию и перешли к фазе эндгейма, который, по мнению многих, является основным блюдом после сюжетной закуски.



Это неудивительно, ведь именно в эндгейме продолжается битва за лучший лут, опыт и эффективное максимальное развитие персонажей. Это, однако, сопровождается гриндом, который встроен в структуру игрового процесса. По мнению многих игроков, Diablo 4 проваливается именно на этой почве.

Недавно на Reddit появилось сообщение геймера, который утверждает, что эндгейм в Diablo 4 не приносит такого удовлетворения, как в предыдущей части, и, в общем, является утомительным. Пользователь под ником asgasdgase допускает, что, возможно, причина в том, что он постарел с момента выхода тройки, но, возможно, проблема кроется в другом?

Я получал огромное удовольствие от беготни по подземельям и поиска лута в D3, не уверен, что дело в формуле D4 или я просто старею, но мне очень скучно гриндить свои уровни и проходить подземелья. Общий опыт кажется очень однообразным после первых нескольких часов, а при мысли о том, что в новом сезоне все придется делать заново - это печально.



У меня не было такого чувства в D3, меня зацепил гринд, а может быть, просто цветовая палитра и общий темп D4, который заставляет меня так, почти сонно играть в эту игру. Кто-нибудь еще в свои тридцать чувствует это?

Оказалось, что автор поста был не одинок в своих впечатлениях, но игроки винили не столько течение времени, сколько плохо продуманный эндгейм. Один из комментаторов написал:

Дело не в вас, а в подземельях и кошмарных подземельях. Что еще хуже, они удвоили самую скучную вещь в игре, подземелья NM, чтобы сделать их основой игры (даже удвоив плотность мобов, вы все равно почувствуете пустоту). В PVP-зоне плотность почти достаточна, чтобы чувствовать себя хорошо. Я даже не буду говорить о том, насколько одиноким кажется D4, несмотря на то, что рядом есть другие игроки.

Тот же игрок привел несколько примеров того, что эндгейм в Diablo 3, несмотря на его недостатки, был просто лучше:

в большинстве подземелий было достаточно врагов, чтобы "удовлетворить потребность в уничтожении мобов",

их планировка была более разнообразной,

в Diablo 3 просто было "больше дел",

боссы были более интересными, а сами враги - более разнообразными.

С этим утверждением согласны и многие другие пользователи Reddit - сообщение уже набрало более 10 000 положительных откликов, и даже те игроки, которым нравится эндгейм Diablo 4, согласны с тем, что тройка была более разнообразной в этом плане.



Остается только догадываться, какое разнообразие Blizzard внесет в будущие сезоны. В конце концов, Diablo 4 должна стать игрой-долгожителем и, возможно, еще убедит заскучавших игроков.