Diablo 4 06.06.2023
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Грядущее обновление для Diablo 4 повлечет за собой нерф билдов со слишком высокой живучестью

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Procy_on
Новости

Blizzard сообщила, что в предстоящем обновлении для Diablo 4 будут снижены показатели выживаемости.

После вчерашнего фикса для ПК и позавчерашнего хотфикса команда разработчиков Diablo 4 пообещала новый патч для всех платформ, который устранит проблему, в результате которой игроки смогут выдерживать неоправданно высокое количество урона в течение длительных периодов времени. По словам Blizzard, примечания к новому клиентскому патчу будут опубликованы сразу же после его выхода, но команда хотела бы предупредить игроков заранее.

Мы хотели предупредить всех, что в ближайшие несколько часов будет выпущен клиентский патч, который внесет некоторые изменения в баланс, касающиеся ситуаций, когда игроки могут выдерживать необоснованно высокое количество урона в течение длительного времени. Поскольку у нас есть игроки, играющие в хардкорном режиме, мы хотим заранее предупредить вас об этих изменениях.

Команда также сообщила, что ей известно о некоторых очевидных проблемах с мультиплеером после запуска раннего доступа в эти выходные. Одна из этих проблем - раздражающая проблема с прогрессией во втором акте во время "As the World Burns". Как сообщается на форумах Blizzard, некоторые игроки не могут завершить этот квест, если он был начат в группе. Команда разработчиков пообещала исправить эту проблему.

Еще одна проблема, на которую обратили внимание, - это ошибка с группой в кошмарном подземелье, из-за которой игроки объединенные в группу, попадают в отдельные инстансы.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Павел Бородкин

Чёт не заметил,что персонаж всасывает много урона и при этом остаётся жив.

2
Nazarrr

Куда еще нерф?((( Некоторыми персами и так тяжко, а тут еще нерф

0