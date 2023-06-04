Грядущее обновление для Diablo 4 повлечет за собой нерф билдов со слишком высокой живучестью ©

Blizzard сообщила, что в предстоящем обновлении для Diablo 4 будут снижены показатели выживаемости.



После вчерашнего фикса для ПК и позавчерашнего хотфикса команда разработчиков Diablo 4 пообещала новый патч для всех платформ, который устранит проблему, в результате которой игроки смогут выдерживать неоправданно высокое количество урона в течение длительных периодов времени. По словам Blizzard, примечания к новому клиентскому патчу будут опубликованы сразу же после его выхода, но команда хотела бы предупредить игроков заранее.

Мы хотели предупредить всех, что в ближайшие несколько часов будет выпущен клиентский патч, который внесет некоторые изменения в баланс, касающиеся ситуаций, когда игроки могут выдерживать необоснованно высокое количество урона в течение длительного времени. Поскольку у нас есть игроки, играющие в хардкорном режиме, мы хотим заранее предупредить вас об этих изменениях.

Команда также сообщила, что ей известно о некоторых очевидных проблемах с мультиплеером после запуска раннего доступа в эти выходные. Одна из этих проблем - раздражающая проблема с прогрессией во втором акте во время "As the World Burns". Как сообщается на форумах Blizzard, некоторые игроки не могут завершить этот квест, если он был начат в группе. Команда разработчиков пообещала исправить эту проблему.



Еще одна проблема, на которую обратили внимание, - это ошибка с группой в кошмарном подземелье, из-за которой игроки объединенные в группу, попадают в отдельные инстансы.