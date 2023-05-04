Грядущий стрим разработчиков Diablo 4 расскажет о сезонах, косметике и боевом пропуске ©

Компания Blizzard готовится раскрыть свои планы относительно потрелизного контента Diablo 4 во время прямой трансляции на следующей неделе.



На официальных каналах Diablo Twitch и YouTube 10 мая в 21:00 МСК, на презентации будет подробно рассказано о том, как будут работать сезоны, косметика и дополнительный боевой пропуск.



В презентации примут участие генеральный менеджер франшизы Diablo Род Фергюссон, помощник игрового директора Джозеф Пипиора, директор по управлению продуктами Кеган Кларк и помощник директора по работе с сообществом Адам Флетчер.