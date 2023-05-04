Diablo 4 06.06.2023
7.7 379 оценок

Грядущий стрим разработчиков Diablo 4 расскажет о сезонах, косметике и боевом пропуске

©
R_Mor
Новости

Компания Blizzard готовится раскрыть свои планы относительно потрелизного контента Diablo 4 во время прямой трансляции на следующей неделе.

На официальных каналах Diablo Twitch и YouTube 10 мая в 21:00 МСК, на презентации будет подробно рассказано о том, как будут работать сезоны, косметика и дополнительный боевой пропуск.

В презентации примут участие генеральный менеджер франшизы Diablo Род Фергюссон, помощник игрового директора Джозеф Пипиора, директор по управлению продуктами Кеган Кларк и помощник директора по работе с сообществом Адам Флетчер.

Мероприятия
1
0
Последние посты по игре Diablo 4
Разработчики Diablo 4 будут следить за вашими слишком мощными билдами
Разработчики Diablo 4 будут следить за вашими слишком мощными билдами
Новое видео Diablo 4 посвящено чудесам трансмогрификации
Новое видео Diablo 4 посвящено чудесам трансмогрификации
Blizzard выпустила новый трейлер к предстоящему открытому бета-тестированию Diablo 4
Blizzard выпустила новый трейлер к предстоящему открытому бета-тестированию Diablo 4
Комментарии: 0
Ваш комментарий