Хотфикс 1.0.2 для Diablo 4 вносит небольшие изменения в баланс для Разбойника и Волшебника

Для Diablo 4 вышел небольшой серверный хотфикс 1.0.2, который вносит некоторые изменения в баланс некоторых классов и повышает сложность игры, не требуя от пользователей загрузки и установки нового патча. Читайте полные примечания ниже:
Волшебник:
Специализация класса
Зачарование Пламенного щита
- Когда Пламенный щит первоначально экипируется в слот зачарования, он переходит в режим полной перезарядки.
Разбойник
Специализация класса
Внутреннее зрение
- После истечения неограниченного запаса энергии "Внутреннего зрения" наступает 4-секундная задержка перед тем, как другой враг будет помечен.
Предметы
Сокращение продолжительности действия умения "Крик"
- Этот аффикс больше не будет отображаться на предметах.
Разное
- Показатели здоровья монстров были увеличены на более поздних уровнях мира.