Diablo 4 06.06.2023
7.6 419 оценок

Хотфикс 1.0.2 для Diablo 4 вносит небольшие изменения в баланс для Разбойника и Волшебника

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Procy_on
Новости

Для Diablo 4 вышел небольшой серверный хотфикс 1.0.2, который вносит некоторые изменения в баланс некоторых классов и повышает сложность игры, не требуя от пользователей загрузки и установки нового патча. Читайте полные примечания ниже:

Волшебник:
Специализация класса

Зачарование Пламенного щита

  • Когда Пламенный щит первоначально экипируется в слот зачарования, он переходит в режим полной перезарядки.

Разбойник
Специализация класса

Внутреннее зрение

  • После истечения неограниченного запаса энергии "Внутреннего зрения" наступает 4-секундная задержка перед тем, как другой враг будет помечен.

Предметы
Сокращение продолжительности действия умения "Крик"

  • Этот аффикс больше не будет отображаться на предметах.

Разное

  • Показатели здоровья монстров были увеличены на более поздних уровнях мира.
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