Humble Choice за май удивляет подборкой: Diablo 4 и Shin Megami Tensei V: Vengeance делают месяц особенно сильным

Подписка Humble Choice представила майский набор игр, и на этот раз подборка выглядит заметно мощнее привычного уровня. За стандартные 12,99 евро пользователи получают сразу несколько крупных релизов, а также доступ к библиотеке Vault и скидку в магазине.

Главными хитами месяца стали Diablo IV и Shin Megami Tensei V: Vengeance. Первая — это один из самых обсуждаемых экшен-RPG последних лет, который до сих пор активно поддерживается. Правда, есть нюанс: ключ доступен только для Battle.net, что может не всем понравиться. Вторая же предлагает более нишевый, но глубокий опыт в духе классических японских RPG с расширенным контентом.

Дополняют подборку Crysis 3 Remastered, Heroes of Hammerwatch II и ряд инди-проектов вроде Nordhold и Rogue Waters. В сумме это создаёт довольно сбалансированный набор: от громких AAA до экспериментальных игр.

На мой взгляд, майская раздача — редкий случай, когда подписка действительно оправдывает цену без оговорок. Особенно на фоне предыдущих месяцев, где подборки казались более скромными. Если вы давно присматривались к Diablo IV или хотели попробовать что-то из японских RPG, сейчас — один из самых выгодных моментов.

К сожалению, из России Humble Choice оплатить никак не получится и вам придется искать друзей из СНГ если вы вдруг захотите приобрести майский набор