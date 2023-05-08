Diablo 4 06.06.2023
7.7 382 оценки

Хвалебный трейлер бета-версии Diablo 4

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monk70
Новости

Blizzard погружает нас обратно в адскую атмосферу Санктуария с помощью видео, которое готовит нас к следующему открытому бета-тестированию Diablo 4, которое пройдет на ПК, PS4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X|S с пятницы 12 по воскресенье 14 мая.

Ад, который царит безраздельно, упомянутый Blizzard в ролике, вновь распахнет свои двери через несколько дней: поклонники экшен-ролевых игр, которые посетят Санктуарий до запуска, получат возможность выдать себя за все классы Diablo 4, а именно за Разбойницу, Варвара, Волшебника, Друида и Некроманта, чтобы завершить действия, связанные с Актом 1 основной кампании, и позволить вашему персонажу достичь 20-го уровня.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Sneaky Pete

Ждемс

2
DaFFRaT

Любопытно будет глянуть, пощупать. Надеюсь, годнота будет )

0