Игрок Diablo 4 нашёл способ создать тысячи гоблинов с сокровищами и буквально сломал систему лута

Игроки Diablo 4 обнаружили необычный эксплойт в дополнении Lord of Hatred, который позволяет создавать практически бесконечное количество гоблинов с сокровищами в одном подземелье. В результате игра начинает не справляться с количеством выпадающего лута.

Контент-мейкер FP показал работу бага в новом режиме War Plans, где можно комбинировать активности эндгейма со специальными модификаторами. Ключом к эксплойту стал узел Gauntlet, который временно «сохраняет» убитых врагов во время действия бонуса святилища, а затем возвращает их обратно после окончания эффекта.

Для запуска схемы игрокам нужно найти подземелье со святилищами и редких синих гоблинов с сокровищами — Gelatinous Syruses. После убийства такие гоблины разделяются на более мелких существ, но из-за особенностей системы игра считает их полноценными врагами и заново воскрешает вместе с оригиналами. При правильном тайминге количество гоблинов начинает расти практически бесконечно.

FP удалось довести число гоблинов с сокровищами до 2401 в одном Nightmare-подземелий. Однако столь огромный поток добычи оказался проблемой даже для самой Diablo 4 — игра начала удалять предметы, потому что движок не справлялся с объёмом лута на земле. По словам автора эксперимента, большая часть добычи просто исчезла, а сохранить удалось только около 400 чармов.

Игроки уже называют этот баг одним из самых безумных эксплойтов в истории Diablo 4. Пока Blizzard никак не прокомментировала ситуацию, но сообщество ожидает, что разработчики быстро займутся исправлением, поскольку сейчас War Plans превратился в самый выгодный способ фарма в игре.