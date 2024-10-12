Игрок Diablo 4 показал билд, с помощью которого он наносит миллиарды урона за новый класс

Стриммер под ником Rob2628 опубликовал недавно видео, на котором продемонстрировал как его персонаж наносит огромный урон в дополнении Diablo 4: Vessel of Hatred за новый класс - Наследник духов. Билд, который Роб использует для достижения этих невероятных показателей, сложно повторить.

Как он объясняет, вашему наследнику духов нужно иметь как минимум 275 Силы, посох "Прут Кепелеке" и "Талисман лорда-изгнанника" (оба эти предмета должны иметь свойства высоких аффиксов). Кроме того, вам потребуется использовать глиф Дрессировщика.

Огромный урон достигается за счет того, что вы постоянно тратите весь ресурс сил (Vigor) на один удар, а затем мгновенно возобновляет его несколько раз. Есть несколько дополнительных моментов, о которых Роб подробно рассказывает в своем видео.

По словам разработчиков игры, они провели масштабную работу в корректировке цифр в новом дополнении, но как мы видим игроки быстро нашли способы выдавать огромный урон за короткий промежуток времени. Что вы думаете об этом невероятном уроне? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже!