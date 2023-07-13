Игрок Diablo 4 установил мировой рекорд по скорости убийства Эха Лилит

Игрок YouTube-блогер StruthGaming установил мировой рекорд по скорости убийства Эха Лилит. Его некроманту потребовалось 79 секунд для победы. Результата удалось добиться благодаря эффекту уникального предмета «Кираса кровавого мастера» и багом с неисчезаемыми кровавыми сферами.

Больше всего времени игрок потратил на создание сфер крови с помощью Аспекта бальзамировщика. Для этого потребовалось несколько раз умереть. Затем он увеличил урон герою с помощью «Немощи», «Трупных щупалец», «Костяной тюрьмы» и «Взрыва трупа», что позволяет быстро убить Лилит, заходя в кровавые сферы. Последние вкупе с «Кирасой кровавого мастера» позволяли отправлять в сторону Лилит несколько десятков усиленных «Костяных духов».