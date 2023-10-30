Игрок определил шанс выпадения мощных уникальных предметов с нового босса в Diablo 4 - они все еще очень редкие

Вместе с релизом Diablo 4 пользователями была обнаружена ключевая проблема нового ролевого экшена от Blizzard Entertainment. Дело в том, что действительно интересные и эффективные билды, как правило, требуют получения наследных уникальных предметов. Это чрезвычайно редкий вид снаряжения, который может не выпасть даже спустя десятки часов фарма. Второй сезон Diablo 4 с новым боссом должен был значительно повысить шансы выпадения подобных предметов, но как выяснилось, они все еще остаются редкими.
Геймер под ником Rob2628 провел десятки часов в анализе нового сезона в Diablo 4. Он вместе с товарищами победил финального босса сезона — Дюриэля больше 540 раз и смог определить шанс выпадения наследного уникального предмета в актуальном патче. Из 2160 попыток получить редкое снаряжение, ему выпало всего 43 предмета данного уровня редкости. Таким образом, вероятность выпадения уникального предмета в Diablo 4 составляет всего 1,99%.
Игрокам в среднем нужно убивать босса из нового сезона примерно 300 раз, чтобы получить шутовской гребень — самый мощный уникальный предмет из свежего контентного обновления.
При этом стоит отметить, что в сравнении с оригинальным балансом Diablo 4, получить уникальные предметы стало намного проще. Теперь игроки четко знают, что для получения мощного снаряжения им нужно убивать финального босса второго сезона и надеяться на свою удачу. Шанс выпадения в 1,99% это не очень много, но все же больше 0,013%, как это было в релизной версии игры.
Так вся Диабло про бесконечный гринд.