Игрок попросил отключить PvP в Diablo 4, на что разработчик забавно ответил на эту просьбу ©

Разработчик Diablo 4 дал забавный ответ на просьбу фаната отключить PvP в игре. Хотя в Diablo 4 нет специального однопользовательского режима, игроки могут проходить все аспекты игры в одиночку. Для тех, кто не хочет отправляться в одиночное путешествие, в Diablo 4 также предусмотрены различные способы взаимодействия игроков друг с другом.



В Diablo 4 есть возможность играть в кооперативе и исследовать Санктуарий вместе с друзьями. Совместная игра в Diablo 4 дает такие преимущества, как обмен предметами, дополнительные руки для зачистки территорий и создание билдов в синергии с партнерами по игре. Другая форма многопользовательского взаимодействия в Diablo 4 - участие в PvP, где можно охотиться на других игроков.

Пользователь Reddit TheGoodDoctor17 поделился скриншотом из твиттера, на котором игрок Diablo 4 просит отключить PvP в игре. В забавном ответе менеджер сообщества Адам Флетчер дает пошаговую инструкцию для игрока: не заходить на Поля ненависти. Поля ненависти - это одна из необязательных зон игры, предназначенных для PvP. Игрок, зашедший в эту зону, может атаковать монстров и других игроков по своему усмотрению. Пользователь настаивал на просьбе "насладиться всей картой игры, которую он купил", на что Флетчер лишь подтвердил, что отключение PvP в Diablo 4 не планируется.

Сообщение TheGoodDoctor17 набрало более 17 тыс. лайков на сабреддите Diablo 4 и почти 3 тыс. комментариев, в которых несколько пользователей раскритиковали позицию игрока. В одном из комментариев было высказано мнение, что покупка Diablo 4 - это покупка не самой игры, а лицензии на игру. Другой комментарий также направил негативное впечатление на просьбу игрока, заявив, что Diablo 4 была раскручена и сделана с элементом PvP. Другие игроки обсуждали аспекты PvP в Diablo 4, которые они хотели бы изменить, а один из участников напомнил о возмущении Вупи Голдберг по поводу Diablo 4. Известная актриса приобрела Diablo 4, чтобы играть на Mac, хотя Blizzard никогда не рекламировала игру как доступную для Mac.



Diablo 4 будет работать по модели живого сервиса, характерной для таких игр, как Destiny 2 и Grand Theft Auto Online, то есть в игру будет постоянно поступать контент, чтобы вовлечь игроков как можно дольше. Таким образом, игрокам, не желающим участвовать в PvP в Diablo 4, будет чем заняться в мрачном мире игры.