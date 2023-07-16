Игрок попросил отключить PvP в Diablo 4, на что разработчик забавно ответил на эту просьбу

Разработчик Diablo 4 дал забавный ответ на просьбу фаната отключить PvP в игре. Хотя в Diablo 4 нет специального однопользовательского режима, игроки могут проходить все аспекты игры в одиночку. Для тех, кто не хочет отправляться в одиночное путешествие, в Diablo 4 также предусмотрены различные способы взаимодействия игроков друг с другом.
В Diablo 4 есть возможность играть в кооперативе и исследовать Санктуарий вместе с друзьями. Совместная игра в Diablo 4 дает такие преимущества, как обмен предметами, дополнительные руки для зачистки территорий и создание билдов в синергии с партнерами по игре. Другая форма многопользовательского взаимодействия в Diablo 4 - участие в PvP, где можно охотиться на других игроков.
Пользователь Reddit TheGoodDoctor17 поделился скриншотом из твиттера, на котором игрок Diablo 4 просит отключить PvP в игре. В забавном ответе менеджер сообщества Адам Флетчер дает пошаговую инструкцию для игрока: не заходить на Поля ненависти. Поля ненависти - это одна из необязательных зон игры, предназначенных для PvP. Игрок, зашедший в эту зону, может атаковать монстров и других игроков по своему усмотрению. Пользователь настаивал на просьбе "насладиться всей картой игры, которую он купил", на что Флетчер лишь подтвердил, что отключение PvP в Diablo 4 не планируется.
Сообщение TheGoodDoctor17 набрало более 17 тыс. лайков на сабреддите Diablo 4 и почти 3 тыс. комментариев, в которых несколько пользователей раскритиковали позицию игрока. В одном из комментариев было высказано мнение, что покупка Diablo 4 - это покупка не самой игры, а лицензии на игру. Другой комментарий также направил негативное впечатление на просьбу игрока, заявив, что Diablo 4 была раскручена и сделана с элементом PvP. Другие игроки обсуждали аспекты PvP в Diablo 4, которые они хотели бы изменить, а один из участников напомнил о возмущении Вупи Голдберг по поводу Diablo 4. Известная актриса приобрела Diablo 4, чтобы играть на Mac, хотя Blizzard никогда не рекламировала игру как доступную для Mac.
Diablo 4 будет работать по модели живого сервиса, характерной для таких игр, как Destiny 2 и Grand Theft Auto Online, то есть в игру будет постоянно поступать контент, чтобы вовлечь игроков как можно дольше. Таким образом, игрокам, не желающим участвовать в PvP в Diablo 4, будет чем заняться в мрачном мире игры.
Пвп это опциональный элемент игры , доступен только в отдельных зонах игрового мира ,игра не принуждает находиться в них, не нравится пвп не заходи в эти зоны и все. Кому то наоборот ,фаново побегать, поубивать реальных игроков на каком нибудь барбе с отражением урона) Тем более ,никаких игровых плюшек влияющих на силу персонажа там не раздают, только особая валюта для покупки внешек у торговца диковинками.
Но ведь челик от части прав. Он хочет просто исследовать локацию в пве режиме, а она заточена только под пвп и соответственно ему там дадут люлей сразу.
Разрабы ведь могли сделать нормальный одиночный режим, как в Диабло 3, когда только ты на карте бегаешь и больше никого, а в Д4 других игроков нельзя отключить.
Но они этого делать не стали, потому что надо чтобы игрок видел других игроков и чтобы у него развивалось FOMO. "Вау, кто-то пробежал в крутом донатном сете, вау, у этого чела донатный маунт, вау, кто-то использовал донатную эмоцию и я тоже так хочу... где там моя карточка?!"
Справедливая претензия. Нет никаких проблем в том, чтобы ввести в D4 соло режим. Неотключаемое pvp нужно только затем, чтобы игру никто не пиратил. И разумеется, чтобы лохи побольше донатили.
Ну там часто бегают ослы 100лвл и нагибают тех у кого 50-60 лвл, чисто по приколу