Игрок потерял своего персонажа 100 уровня в хардкорном режиме Diablo 4 из-за серверной ошибки

После 82 часов игры cArn потратил 82 часа на прокачку своего варвара, став первым в мире игроком, достигшим 100 лвл на хардкоре в Diablo 4. И теперь он навсегда его потерял из-за ошибки сервера.
Вчера Blizzard подтвердила, что cArn стал первым в мире игроком, достигшим 100 уровня в Diablo 4 на хардкоре. Его подвиг освещался в СМИ, поскольку это было действительно большое событие.
Игрок решил продолжить игру и жаждал зарубить еще больше демонов, но в какой-то момент во время игры он заметил, что его противники начали бегать на месте, после чего его выкинуло с сервера. Проблема была не с его интернетом, поскольку он все это время стримил - только благодаря фанатам в чате он узнал, что его персонаж погиб. Стример не мог поверить, что его персонаж погиб при таких глупых обстоятельствах, но затем начал играть в Diablo 4 с самого начала.
Ну и ладно. Будто что-то новое.
а вот была игра полностью оффлайновой сингл плеерной не зависела бы от всяких ошибок сервера пек-пек
Тогда бы в нее играло на 80% меньше людей. Давно пора уяснить - люди играют в бнете со времен диабло 2 и сингл забеги были интересны только в странах без нормального интернета или на пиратках, и не играли бы по 20+ лет.
А адепт постоянного онлайна и дрочилен.
Тогда ее можно было бы взломать, как это делали с д2, ГД и прочими офлайн диаблойдами в который люди себе рисуют шмотки, ни каких гонок прогресса точно бы не было
Никогда не интересован онлайн в диабле, никогда в нем не играл. Во второй диабло из игры в меню кинуло, при этом персонаж в игре остался, если бы его там зарубили, я бы игру удалил, повезло. Если близзарды такие адепты онлайна, так пусть сделают его нормальным, с нормальным сетевым кодом, а не помойные костыли.
девува защиту денува античит внедрить чтоб не читерили 16 битными редакторами пек-пек и чтоб бегали сотни часов фармить диабло как на работу для прогрессии.
Интересно,что произошло бы,умри он на 99лвле чара...
я так в д3 здох и плюнул на хардкор))
В POE Это норма :)