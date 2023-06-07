Diablo 4 06.06.2023
7.6 500 оценок

Игрок потерял своего персонажа 100 уровня в хардкорном режиме Diablo 4 из-за серверной ошибки

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Procy_on
Новости

После 82 часов игры cArn потратил 82 часа на прокачку своего варвара, став первым в мире игроком, достигшим 100 лвл на хардкоре в Diablo 4. И теперь он навсегда его потерял из-за ошибки сервера.

Вчера Blizzard подтвердила, что cArn стал первым в мире игроком, достигшим 100 уровня в Diablo 4 на хардкоре. Его подвиг освещался в СМИ, поскольку это было действительно большое событие.

Игрок решил продолжить игру и жаждал зарубить еще больше демонов, но в какой-то момент во время игры он заметил, что его противники начали бегать на месте, после чего его выкинуло с сервера. Проблема была не с его интернетом, поскольку он все это время стримил - только благодаря фанатам в чате он узнал, что его персонаж погиб. Стример не мог поверить, что его персонаж погиб при таких глупых обстоятельствах, но затем начал играть в Diablo 4 с самого начала.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
bysaturn

Ну и ладно. Будто что-то новое.

15
MunchkiN 616

а вот была игра полностью оффлайновой сингл плеерной не зависела бы от всяких ошибок сервера пек-пек

5
Serpentrage

Тогда бы в нее играло на 80% меньше людей. Давно пора уяснить - люди играют в бнете со времен диабло 2 и сингл забеги были интересны только в странах без нормального интернета или на пиратках, и не играли бы по 20+ лет.

-18
Vantor Serpentrage

А адепт постоянного онлайна и дрочилен.

3
Niphestotel

Тогда ее можно было бы взломать, как это делали с д2, ГД и прочими офлайн диаблойдами в который люди себе рисуют шмотки, ни каких гонок прогресса точно бы не было

-3
Freund Benno Serpentrage

Никогда не интересован онлайн в диабле, никогда в нем не играл. Во второй диабло из игры в меню кинуло, при этом персонаж в игре остался, если бы его там зарубили, я бы игру удалил, повезло. Если близзарды такие адепты онлайна, так пусть сделают его нормальным, с нормальным сетевым кодом, а не помойные костыли.

0
MunchkiN 616 Niphestotel

девува защиту денува античит внедрить чтоб не читерили 16 битными редакторами пек-пек и чтоб бегали сотни часов фармить диабло как на работу для прогрессии.

-1
yrroodd

Интересно,что произошло бы,умри он на 99лвле чара...

1
KPAHbl4

я так в д3 здох и плюнул на хардкор))

0
_TEZ_

В POE Это норма :)

0