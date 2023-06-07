Игрок потерял своего персонажа 100 уровня в хардкорном режиме Diablo 4 из-за серверной ошибки ©

После 82 часов игры cArn потратил 82 часа на прокачку своего варвара, став первым в мире игроком, достигшим 100 лвл на хардкоре в Diablo 4. И теперь он навсегда его потерял из-за ошибки сервера.



Вчера Blizzard подтвердила, что cArn стал первым в мире игроком, достигшим 100 уровня в Diablo 4 на хардкоре. Его подвиг освещался в СМИ, поскольку это было действительно большое событие.

Игрок решил продолжить игру и жаждал зарубить еще больше демонов, но в какой-то момент во время игры он заметил, что его противники начали бегать на месте, после чего его выкинуло с сервера. Проблема была не с его интернетом, поскольку он все это время стримил - только благодаря фанатам в чате он узнал, что его персонаж погиб. Стример не мог поверить, что его персонаж погиб при таких глупых обстоятельствах, но затем начал играть в Diablo 4 с самого начала.



