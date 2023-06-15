Игрок с самым низким уровнем в Diablo 4 без особых проблем перешел на 4-й уровень мира ©

В Diablo 4 вашей главной целью, кроме уничтожения полчищ из Преисподней, остается поиск мощного легендарного снаряжения с монстров и боссов, чтобы стать еще сильнее. Специально для этой цели в ролевом экшене была реализована система уровней мира, которая отражает, как сложность битв, так и ценность добычи. Самым высоким и сложным уровнем мира на данный момент остается 4-й, куда перейти раньше 70-уровня будет достаточно сложной задачей. Однако недавно это удалось сделать игроку с самым низким уровнем персонажа.

Для пользователя Reddit под ником DrokgarX переход на 4-й уровень мира оказался достаточно простой задачей. Он смог выйти на самый сложный уровень игры с самой ценной добычей, имея персонажа лишь 3-го уровня. Для этого ему потребовалось пройти сюжетную кампанию за другого персонажа. После этого, он создал полностью нового героя и воспользовался возможностью пропуска основных квестов и смог свободно исследовать игру уже на 3-ем уровне.

Основной проблемой при переходе на 4-й уровень мира для него стало особо сложное подземелье, предназначенное для игроков не ниже 70-го уровня и являющимся обязательным для прохождения для активации самого сложного мира. Пройти его в одиночку DrokgarX физически не смог, поэтому он воспользовался кооперативным режимом Diablo 4 и пригласил друга высокого уровня. Его товарищ практически в одиночку прошел его подземелье, после чего герой 3-го уровня смог сразу же перейти на 4-й уровень мира.

Персонаж такого низкого уровня на этой сложности испытывает серьезные проблемы, как отмечает пользователь. По его словам, на 4-й уровне мира любая атака монстра может стать для него фатальной. Однако, если не умирать, всего за 10 минут можно прокачать своего персонажа до 30 уровня и получить мощное снаряжение с необходимыми свойствами.

Технически то, что сделал DrokgarX, не является нарушением логики Diablo 4. Тем не менее Blizzard может ввести ограничения на данную схему, чтобы пользователи не могли так быстро прокачивать уровни персонажа и получать снаряжения.