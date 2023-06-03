Игрокам Diablo 4 стоит подумать дважды, прежде чем гладить собак в игре ©

Среди геймеров существует коллективное увлечение гладить собак в играх. Настолько, что существует даже аккаунт в твиттере под названием @CanYouPetTheDog, посвященный этой механике. В феврале прошлого года в соцсетях было подтверждено, что игроки Diablo 4 смогут гладить собак в игре. Однако вместо того, чтобы просто нажать E, когда собака окажется рядом, нужно повернуться к ней лицом, поднять колесо эмоций и выбрать "Привет". Это также побудит собаку следовать за персонажем.

Многие люди уже погладили собак, а также кисок, играя в ранний доступ и ОБТ Diablo 4. Однако, как отметил пользователь Reddit Truesilverchamp, собака может погибнуть, если последует за персонажем игрока за пределы города. Это душераздирающее откровение шокировало и опечалило некоторых игроков.

К счастью, есть решение, как сделать так, чтобы собака не ушла из города и не встретила свою безвременную кончину. Нужно снова вызвать колесо эмоций, находясь рядом с собакой, и выбрать "Подождать", чтобы она осталась на месте. После этого игроки могли выходить и сражаться с демонами, не беспокоясь о безопасности собаки и не чувствуя вины за ее смерть.



Хотя в Diablo 4 очень заманчиво погладить каждое животное, эта информация определенно заставит игроков дважды подумать, прежде чем сделать это. Тем более что другие игроки рассказывали, что за ними могут следовать сразу несколько собак. Несмотря на добавление приятного взаимодействия, Diablo 4 действительно не преминула напомнить игрокам, что они, образно говоря, находятся в аду.



Между тем, игроки, которые смогли разблокировать волчонка во время последних двух ОБТ Diablo 4, смогут не беспокоиться о том, что их животное-компаньон умрет. Таким образом, они смогут наслаждаться тем, как несут на спине спящего волчонка, сражаясь с демонами и монстрами. Если ничего не получится, всегда есть класс друидов, которые могут призывать волков и сами превращаться в волка или медведя.