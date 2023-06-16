Игроки Diablo 4 хотят серьезных изменений в сюжетных боссах ©

Злодеи, представленные в кампании Diablo 4, являются одними из лучших боссов во всей игре, что в конечном итоге заставило некоторых фанатов задуматься о том, что боссы не используются в полной мере. История Diablo 4 происходит через 50 лет после поражения Малтаэля в Reaper of Souls и знакомит игрока с Санктуарием, все еще оправляющимся от того рокового бедствия. Вслед за разрушенной нацией Лилит и Инариус вернулись к жизни со своими собственными планами, и игрокам предстоит вновь спасти Санктуарий от козней Пылающих Чертогов.



Хотя в Diablo 4 шесть Актов и пять Регионов, она может похвастаться несколькими запоминающимися схватками с боссами на протяжении всего прохождения. От Элиаса и Астарота до самой Лилит, игрокам предстоит пройти первое испытание, напоминающее Diablo 2. Помимо сюжетной кампании, в Diablo 4 игроков ждут Ашава и другие мировые боссы, и у игроков даже есть шанс сразиться с Лилит в качестве "вершинного" босса на 100-м уровне. Однако есть один аспект, которого, по мнению сообщества, не хватает боссам из кампании Diablo 4.

В отличие от Diablo 2 и Diablo 3, бои с боссами в сиквеле не повторяются. После прохождения кампании у игрока не будет возможности повторить бои с боссами на более высокой сложности (например, на 3-м уровне мира). Если в Diablo 3 система вознаграждений была связана с боссами каждого акта, то в Diablo 4 такой возможности пока нет. Предложение о боссах кампании с возможностью повторного прохождения было выдвинуто KurtiZ_TSW на сабреддите Diablo 4, и, судя по поддержке, которую оно получило от других поклонников франшизы, похоже, что это одно из самых больших требований сообщества.

Это, безусловно, небезосновательное требование, поскольку фарминг боссов в актах был основным в играх Diablo. Хотя бесконечные забеги на Баала могли стать до боли скучными, чары, выпадающие из Владыки разрушения на сложности "Ад" в Diablo 2, были достаточно ценными. С Кошмарными подземельями и адскими приливами у Diablo 4 появится шанс разнообразить свой эндгейм, предложив игрокам еще один вариант получения опыта и лута за счет повторяющихся боссов Акта.



Учитывая, что первый сезон Diablo 4 стартует в середине июля, эта функция может появиться позже. Хотя критика по поводу ее отсутствия на старте не совсем необоснованна, возможно, будет лучше, если у Blizzard будет возможность изучить состояние эндгейма в Diablo 4 во время сезонной игры, а затем решить, как лучше внедрить актовых боссов.